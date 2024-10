DPAM : "des résultats négatifs pour les entreprises en cas de victoire républicaine aux élections"

(AOF) - Le secteur technologique américain serait-il plus favorisé par la victoire de l'un ou l'autre candidat ? C'est la question que se pose Aurélien Duval, fundamental equity fund manager chez DPAM au sujet de l'impact des élections américaines sur ce secteur. Selon lui, "Monsieur Trump a critiqué les grandes entreprises technologiques après la 'déplatformisation' des conservateurs, mais il souhaite également protéger le secteur afin d'éviter que les entreprises technologiques chinoises ne prennent le dessus".

En cas de victoire républicaine, certaines entreprises seront confrontées à des résultats négatifs : TSMC, avec le risque que les États-Unis renoncent à leur soutien militaire à Taïwan et le risque de taxes locales plus élevées pour les entreprises taïwanaises. Les entreprises américaines de semi-conducteurs (Applied Materials, KLA, LAM Research, Synopsys), seront confrontées au risque d'un renforcement des contrôles à l'exportation vers la Chine.

LAM Research et KLAC sont les plus exposées (plus de 40%) et SNPS la moins exposée (inférieur à 15%). Et Apple sera confronté au risque de représailles chinoises.

A l'inverse, d'autres bénéficieront des aspects positifs : Uber bénéficiera de l'apaisement de la controverse sur la gig-economy. Pour United Health, Blackstone, Automatic Data Processing, Trane, Stryker, comme leurs revenus sont centrés sur les Etats-Unis (+ 75%), ils bénéficieront le plus de la réduction du taux d'imposition sur les sociétés. Et les banques et Blackstone bénéficieront de la déréglementation et du retour de l'activité de fusion-acquisition.