DPAM classé encore premier dans le Responsible Investment Brand Index (RIBI)

(AOF) - DPAM, filiale d’Indosuez Wealth Management, se classe pour la troisième année consécutive à la première place du top 10 mondial des gestionnaires d’actifs responsables, selon le Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2026 de Hirschel et Kramer (H&K). Pour sa huitième édition, le RIBI met en lumière la capacité de 632 gestionnaires d’actifs à l’échelle mondiale à traduire leurs efforts en faveur de l’investissement responsable dans leur marque principale. L’indice est un outil indispensable et une source d’information au sein de l’industrie de la gestion d’actifs.

DPAM, en tant qu'avant-gardiste, est l'une des deux entreprises qui font toujours partie du top 10 mondial dans les huit éditions du RIBI.

​Les résultats 2026 montrent une progression, avec 22% des sociétés atteignant le statut d'Avant-gardiste, contre 20% auparavant, et une amélioration également pour les sociétés d'actifs privés.

Géographiquement, l'Europe reste en tête pour les deux catégories, la France étant le premier pays mondial, et l'Europe du Sud enregistrant les plus fortes progressions régionales en matière de marque.

Toutefois, la dynamique de l'investissement responsable n'est plus l'apanage de l'Europe, le Japon comptant désormais moins de retardataires que tout autre pays.

Les deux axes d'évaluation du RIBI sont :

- Commitment (vertical, facteurs durs) : cinq critères moyens pondérés, tels que le niveau et la qualité de l'engagement et de la gestion, ainsi que la stratégie et l'organisation autour de l'investissement responsable. L'évaluation repose sur les rapports de transparence des Principes pour l'investissement responsable. Jusqu'à 300 paramètres sont pris en compte pour établir les cinq critères principaux de la note d'engagement.

- Brand (horizontal, facteurs doux) : huit critères, tels que l'expression d'une déclaration d'intention et l'expression d'un système de valeurs, liés aux ambitions sociétales. Cette évaluation est basée sur la recherche et l'expertise.