Doximity s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière de son histoire, les investisseurs misant sur l'optimisme lié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Doximity revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Le directeur général Tangney déclare que 2027 sera « l'année des investissements dans l'IA »

* Selon les analystes, le succès de Doximity Ask stimule l’intérêt des investisseurs

(Mise à jour des informations tout au long de l'article, ajout des commentaires des analystes) par Purvi Agarwal et Sriparna Roy

L'action Doximity DOCS.N a bondi vendredi après que la plateforme de santé numérique a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et annoncé que son outil d'IA avait été classé comme le modèle américain le plus performant dans une étude axée sur la sécurité et les taux d'erreur.

L’actionde la société a grimpé de 57 % à 32,51 dollars et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée. Elle a atteint 68,05 dollars lors des échanges avant l’ouverture, triplant ainsi son dernier cours de clôture de 20,66 dollars.

La cotation des actions Doximity a été brièvement suspendue en raison de leur forte volatilité après l’ouverture des marchés.

Doximity Ask – une plateforme sur laquelle des cliniciens en exercice vérifient régulièrement l’exactitude et le fondement scientifique des réponses générées par l’IA – s’est imposé comme le modèle américain le plus performant dans le benchmark NOHARM, ce qui implique de faibles taux d’erreur et un niveau de sécurité élevé, a déclaré le directeur général Jeffrey Tangney. Il a également indiqué que cette année était « l’année de l’investissement dans l’IA » pour la société.

"Cette étude a consolidé la réputation de leader du marché dont jouit Doximity auprès des systèmes de santé et des prestataires, ce qui lui permet de suivre une stratégie similaire à celle adoptée pour la télésanté en matière de commercialisation de l’IA", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Les plateformes de santé se livrent à une course effrénée pour intégrer l’IA dans leurs flux de travail, les investisseurs pariant que cette technologie peut stimuler la croissance en rendant ces plateformes indispensables aux médecins.

Cependant, Michael Cherny, analyste chez Leerink, a déclaré que Doximity avait encore beaucoup à faire pour démontrer le potentiel de croissance ultime de l’IA.

La société basée à San Francisco a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, les portant à une fourchette comprise entre 671 et 681 millions de dollars, contre une fourchette comprise entre 664 et 676 millions de dollars prévue précédemment, après avoir dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires trimestriel.

L'action Doximity affiche une baisse d'environ 25 % depuis le début de l'année, fluctuations intrajournalières comprises.