Doximity progresse après que Raymond James l'a relevé à "strong buy" (achat fort)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Doximity < DOCS.N > en hausse de 8,8% à 50,47 $
** Raymond James passe d'une note de "surperformance" à "achat fort"; PT à 65 $
** La société de courtage voit un potentiel dans la monétisation de l'IA et dans l'évolution possible vers la vente directe aux consommateurs pour les fournisseurs de soins de santé, ce qui pourrait soutenir une croissance supérieure à celle du marché
** La visibilité de la croissance à long terme et la durabilité continuent de s'améliorer
** 11 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 65 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~13% depuis le début de l'année
