Doximity grimpe en flèche grâce à des prévisions annuelles optimistes

8 août - ** Les actions de la société de télésanté Doximity

DOCS.N augmentent de 8,7 % à 63,74 $ avant le marché ** Jeudi en fin de journée, la société a relevé ses prévisions de ventes pour l'exercice 26 entre 628 et 636 millions de dollars, contre 619 et 631 millions de dollars prévus précédemment

** Les analystes estiment que le chiffre d'affaires de l'exercice 26 sera de 628 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 145,9 millions de dollars au 1er trimestre, supérieur aux prévisions de 139,5 millions de dollars

** Bénéfice par action ajusté de 36 cents au 1er trimestre, comparé à l'estimation de 30 cents ** Séparément, Doximity acquiert Pathway Medical, une entreprise montréalaise de référence clinique basée sur l'IA, pour un montant pouvant atteindre 63 millions de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 9,6 % depuis le début de l'année