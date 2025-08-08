 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Doximity grimpe en flèche grâce à des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de la société de télésanté Doximity

DOCS.N augmentent de 8,7 % à 63,74 $ avant le marché ** Jeudi en fin de journée, la société a relevé ses prévisions de ventes pour l'exercice 26 entre 628 et 636 millions de dollars, contre 619 et 631 millions de dollars prévus précédemment

** Les analystes estiment que le chiffre d'affaires de l'exercice 26 sera de 628 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 145,9 millions de dollars au 1er trimestre, supérieur aux prévisions de 139,5 millions de dollars

** Bénéfice par action ajusté de 36 cents au 1er trimestre, comparé à l'estimation de 30 cents ** Séparément, Doximity acquiert Pathway Medical, une entreprise montréalaise de référence clinique basée sur l'IA, pour un montant pouvant atteindre 63 millions de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 9,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

