Dow progresse grâce à une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

23 octobre - ** Les actions de la société chimique Dow

DOW.N ont augmenté de 6,5 % à 23,10 $ avant le marché ** La société affiche une perte moins importante que prévu au troisième trimestre grâce à des réductions de coûts et à des volumes plus élevés provenant de nouveaux actifs sur la côte américaine du Golfe du Mexique

** DOW déclare être en bonne voie pour fournir plus de 6,5 milliards de dollars de soutien financier à court terme, dont plus de la moitié a déjà été réalisée

** La société a su tirer parti de la demande soutenue de ses nouveaux actifs de polyéthylène et d'alcoxylation sur la côte américaine du golfe du Mexique" - Jim Fitterling, directeur général de la société

** La société annonce une perte ajustée de 19 cents par action au troisième trimestre, inférieure aux estimations d'une perte de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, le DOW a baissé de46% depuis le début de l'année