Dow prévoit un résultat opérationnel trimestriel légèrement supérieur aux estimations, mais met en garde contre les incertitudes au Moyen-Orient

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* L'entreprise dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

* La baisse des prix en Amérique, les coûts de maintenance et la faiblesse saisonnière pourraient peser sur le troisième trimestre

* Les réductions de coûts devraient compenser ces difficultés grâce à une hausse de 130 millions de dollars du résultat opérationnel

(Mise à jour des cours de l'action et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 12) par Pooja Menon

Dow Inc DOW.N prévoit un bénéfice de base au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, tout en avertissant que le trimestre à venir reste difficile à prévoir, le conflit entre les États-Unis et l’Iran continuant de créer de l’incertitude sur plusieurs marchés finaux.

L'action du fabricant de produits chimiques reculait de 1,3 % en fin de séance.

La fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz, une voie de transit essentielle, a perturbé les flux de pétrole et de produits pétrochimiques , resserrant l’offre mondiale de produits chimiques et entraînant une hausse des prix des plastiques et des polymères.

Dow avait déclaré en avril que ce conflit pourrait retarder ou annuler les projets d’expansion , tout en renforçant la pression en faveur d’une rationalisation des capacités, les entreprises réévaluant leurs investissements dans un contexte d’incertitude accrue et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise procède actuellement à un examen de ses actifs non productifs, notamment ses installations électriques et de production de vapeur ainsi que ses pipelines, alors que l’industrie chimique est confrontée à une hausse des coûts des matières premières et de l’énergie dans un contexte de faible demande sur les marchés clés.

La directrice générale, Karen S. Carter, a déclaré que la société prévoyait de générer environ 200 millions de dollars de bénéfices supplémentaires grâce au programme « Transform to Outperform » cette année, portant les gains potentiels à plus de 1,3 milliard de dollars pour l’année.

Dow prévoit un résultat opérationnel de base d’environ 1,75 milliard de dollars pour le trimestre en cours, soit un chiffre légèrement supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,74 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a indiqué que le troisième trimestre devrait refléter l’impact de la baisse des prix observée en juin sur le continent américain, l’augmentation des coûts de maintenance de ses actifs situés sur la côte américaine du golfe du Mexique, ainsi que la faiblesse saisonnière des marchés des revêtements et de la construction.

Ces pressions devraient être partiellement compensées par son programme de réduction des coûts, qui devrait contribuer à soutenir le bénéfice de base à hauteur d’environ 130 millions de dollars.

“Pour le mois de juillet, nous estimons que la tendance nette des prix contractuels aux États-Unis reste à la baisse, même si les récentes hausses des cours du Brent atténuent peut-être ce risque,” a déclaré Kevin McCarthy, analyste chez Vertical Research Partners.

Le chiffre d’affaires net trimestriel de son segment « emballages et plastiques de spécialité » a progressé de 27 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 6,4 milliards de dollars, grâce à la hausse des prix du polyéthylène.

La société basée dans le Michigan a annoncé un bénéfice ajusté de 1,44 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 1,28 dollar par action.