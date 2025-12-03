 Aller au contenu principal
Dow Jones : se hisse vers 47.750, 3ème meilleure clôture possible
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 17:44

Le Dow Jones se hisse vers 47.750, une 3ème meilleure clôture historique est possible, après les 47.927 du 11 novembre et les 48.255 du 12 novembre.
Attention toutefois au risque de double-top historique sous 48.430Pts... mais en cas de poursuite du rallye amorcé sur 45.730, le prochain objectif serait 49.000Pts

