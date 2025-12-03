Dow Jones : se hisse vers 47.750, 3ème meilleure clôture possible
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 17:44
Attention toutefois au risque de double-top historique sous 48.430Pts... mais en cas de poursuite du rallye amorcé sur 45.730, le prochain objectif serait 49.000Pts
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé atone mercredi, prise entre les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) après la publication d'un rapport sur l'emploi privé américain, et en l'absence de nouvelles avancées des négociations pour la paix ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté jeudi "la très solide" relation entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, au premier jour de la visite d'Etat du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui avait auparavant été accueilli par le roi Charles III. ... Lire la suite
-
Le gouvernement grec a mis en garde mercredi les agriculteurs contre toute escalade de leur mouvement de blocage routier visant à protester contre le retard du versement de subventions européennes, ralenti par une enquête sur une vaste fraude. "Des actions extrêmes, ... Lire la suite
-
L'ex-cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a été inculpée dans une enquête pour corruption concernant l'attribution par l'UE d'un contrat de formation de futurs diplomates au Collège d'Europe, qu'elle dirige actuellement, a annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer