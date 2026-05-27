Dow Jones : nouveau record absolu à 50.830,40

Le Dow Jones a inscrit peu après l'ouverture un nouveau record absolu à 50.830,40 contre 50.830,24 le vendredi 22 mai.

Difficile de faire plus "précis" que 0,25Point d'indice (alors que les 50.000 deviennent un plancher) : cela fait 0,00005% d'écart.

Le Dow Jones est peut-être en train d'échapper à un scénario de type "double-top" (après les 50.512 du 10 février) mais avec une marge de 0,5%, cela reste encore un peu "juste" pour valider un nouveau rallye haussier : il demeure un risque élevé de formation d'un "M" baissier sous 50.500/50.600 (comme fin novembre 2024 et fin janvier 2025, sous 45.060 puis 45.055 respectivement).