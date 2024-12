Dow Jones : 9ème séance de repli d'affilée, pas vu en 45 ans information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 17:44









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones aligne sa 9ème séance de repli, du jamais vu depuis 45 ans et retombe sur 43.450, proche de son plancher du 19/11 (43.270) qui coïncide avec un support oblique moyen terme).

Un rebond technique semble le scénario le plus probable d'ici ce vendredi 20 ('4 sorcières') mais si la tendance négative reprend le dessus, sous 43.250, la correction se poursuivrait en direction du 'gap' des 42.260 du 5 novembre (un 'gap' est rarissime sur le Dow Jones), puis du support des 41.700 31/10 (clôture) puis 4/11 (en intraday).





