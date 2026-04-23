Dow estime que les perturbations au Moyen-Orient persisteront jusqu'en 2026, entraînant une hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon

Dow DOW.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient persistent jusqu'en 2026, mettant en garde contre des coûts plus élevés et des retards potentiels dans les ajouts de capacité prévus par l'industrie.

Les tensions persistantes dans la région sont susceptibles de maintenir les prix du pétrole et du naphta à un niveau élevé, accentuant la courbe des coûts mondiaux pour les producteurs, a déclaré le fabricant de produits chimiques lors d'une conférence téléphonique après la publication de ses résultats.

Dow a ajouté que le conflit pourrait retarder ou annuler les expansions de capacité prévues dans l'ensemble de l'industrie, les entreprises réévaluant leurs investissements dans un contexte d'incertitude accrue et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.