 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dow estime que les perturbations au Moyen-Orient persisteront jusqu'en 2026, entraînant une hausse des coûts
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon

Dow DOW.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient persistent jusqu'en 2026, mettant en garde contre des coûts plus élevés et des retards potentiels dans les ajouts de capacité prévus par l'industrie.

Les tensions persistantes dans la région sont susceptibles de maintenir les prix du pétrole et du naphta à un niveau élevé, accentuant la courbe des coûts mondiaux pour les producteurs, a déclaré le fabricant de produits chimiques lors d'une conférence téléphonique après la publication de ses résultats.

Dow a ajouté que le conflit pourrait retarder ou annuler les expansions de capacité prévues dans l'ensemble de l'industrie, les entreprises réévaluant leurs investissements dans un contexte d'incertitude accrue et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Guerre en Iran

Valeurs associées

DOW
38,820 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank