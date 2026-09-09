 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dow envisagerait de se retirer d'un projet en Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 14:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Selon Bloomberg, le groupe dédié à la fabrication et à la commercialisation de produits de performance, intermédiaires et plastiques, pourrait sortir de sa coentreprise chimique de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco.

Dow doit poursuivre ses efforts de restructuration de son portefeuille afin de faire face au ralentissement observé dans son secteur d'activité.

Dans le détail, le géant américain pourrait céder les 35% qu'il détient dans le projet Sadara Chemical Co et Saudi Aramco pourrait en profiter pour l'acquérir selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg.

La coentreprise a été fondée entre les deux sociétés en octobre 2011 et la première unité de production de polyéthylène a démarré sa production en 2015.

Le 23 juillet dernier, Dow avait dévoilé un Ebit opérationnel de 246 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 431 millions de dollars par rapport à la même période un an plus tôt. Cette amélioration provenait de marges plus élevées, des retombées positives d'actions internes pour améliorer la rentabilité, une diminution des activités de maintenance programmée et la suspension de la comptabilisation des pertes de valeur sur les capitaux propres de Sadara.

Valeurs associées

DOW
29,565 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 199,99 -1,42%
Pétrole Brent
100,64 +1,26%
BIOPHYTIS
0,0714 -1,52%
SOITEC
139,7 -4,54%
TOTALENERGIES
78,6 +1,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank