Dow envisagerait de se retirer d'un projet en Arabie saoudite

Selon Bloomberg, le groupe dédié à la fabrication et à la commercialisation de produits de performance, intermédiaires et plastiques, pourrait sortir de sa coentreprise chimique de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco.

Dow doit poursuivre ses efforts de restructuration de son portefeuille afin de faire face au ralentissement observé dans son secteur d'activité.

Dans le détail, le géant américain pourrait céder les 35% qu'il détient dans le projet Sadara Chemical Co et Saudi Aramco pourrait en profiter pour l'acquérir selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg.

La coentreprise a été fondée entre les deux sociétés en octobre 2011 et la première unité de production de polyéthylène a démarré sa production en 2015.

Le 23 juillet dernier, Dow avait dévoilé un Ebit opérationnel de 246 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 431 millions de dollars par rapport à la même période un an plus tôt. Cette amélioration provenait de marges plus élevées, des retombées positives d'actions internes pour améliorer la rentabilité, une diminution des activités de maintenance programmée et la suspension de la comptabilisation des pertes de valeur sur les capitaux propres de Sadara.