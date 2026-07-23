Dover plonge après un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux prévisions

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23 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements industriels Dover DOV.N recule de 5,5% à 202,8 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis avril, si les pertes se confirment ** DOV affiche un chiffre d'affaires de 2,19 milliards de dollars au deuxième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 2,74 $ au deuxième trimestre, dépassant de justesse les estimations de 2,73 $

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice de 10,45 $ à 10,65 $ à 10,55 $ à 10,75 $

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 9,9% depuis le début de l'année, contre une progression de 9,6% pour l'indice S&P 500 .SPX