Douze soldats ivoiriens tués dans une attaque près du Burkina Faso

ABIDJAN, 11 juin (Reuters) - Douze soldats ivoiriens ont été tués et six autres blessés dans une attaque menée jeudi dans le nord du pays contre un poste-frontière proche du Burkina Faso, a déclaré un haut gradé de l'état-major de l'armée ivoirienne joint par téléphone. L'attaque s'est produite tôt dans la matinée. Les assaillants semblaient venir du Burkina Faso, a-t-il précisé. (Ange Aboa version française Henri-Pierre André)

