Douze ans de prison pour l'ex-PM malaisien dans l'affaire 1MDB

(Actualisé avec appel § 4) KUALA LUMPUR, 28 juillet (Reuters) - L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été condamné mardi à 12 ans de prison et 210 millions de ringgit (environ 42 millions d'euros) d'amende pour abus de pouvoir dans le cadre du scandale de corruption lié au fonds souverain malaisien 1MDB. Il a également été condamné à dix ans de détention après avoir été jugé coupable de chacun des six autres chefs d'accusation de corruption qui pesaient contre lui, trois pour abus de confiance et trois pour blanchiment d'argent. Mais le juge de la Haute cour de Kuala Lumpur Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali a ordonné la confusion des peines et les avocats de Najib Razak ont obtenu un sursis à exécution de la sentence. Âgé de 67 ans, l'ancien chef du gouvernement malaisien a annoncé lui qu'il ferait appel dès que possible. Najib Razak était accusé d'avoir reçu illégalement près de 10 millions de dollars de la part d'une filiale du fonds 1MDB. Il a nié toute malversation. Cette affaire est considérée comme un test pour le pays d'Asie du Sud-Est dans ses efforts visant à endiguer la corruption et pourrait avoir d'importantes répercussions politiques au niveau de la coalition gouvernementale. Ecarté du pouvoir en 2018, Najib Razak a depuis connu un regain de popularité et son parti, l'Organisation nationale malaisienne unie (UMNO), est désormais majoritaire dans la coalition gouvernementale formée en février dernier et conduite par Muhyiddin Yassin. Ce dernier, ancien vice-Premier ministre de Razak, avait été démis de ses fonctions il y a exactement cinq ans pour avoir interrogé le chef du gouvernement sur les flux d'argent provenant du fonds 1MDB. Avant le verdict, des sources ont estimé que l'UMNO pourrait retirer son soutien au gouvernement - qui dispose d'une majorité très étroite - en cas de condamnation de Najib Razak. (Rozanna Latiff version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

