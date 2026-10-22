Douleur maximale (pAIn)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Une vague d’inquiétude autour de l’IA et de la tech s’est abattue jeudi sur les marchés mondiaux, faisant chuter les actions et les rendements obligataires, les investisseurs se réfugiant auprès des bons du Trésor américain, tandis qu’une flambée du prix du Brent à son plus haut niveau depuis cinq mois et la poursuite des troubles en France ont également aggravé le climat de morosité.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine si le Trésor américain va réduire le volume des adjudications d’obligations à 20 ans, voire les supprimer purement et simplement. Les charges d’intérêts sont élevées, le Trésor souhaite raccourcir la durée de la dette, et la partie de la courbe à 20 ans est relativement illiquide. En l’absence d’un resserrement budgétaire concerté, le Trésor pourrait devoir procéder à des ajustements mineurs s’il souhaite faire baisser les rendements à long terme. Cela pourrait aider.

À lire aujourd’hui

* Des millions de tentatives de piratage alors que les entreprises et les gouvernements s’empressent de corriger les failles de PHP

* Les difficultés des obligations françaises mettent en garde les maillons faibles de la zone euro

* Les investisseurs perçoivent des risques, des élections de mi-mandat américaines au commerce de l’IA, alors que la contestation contre les centres de données s’amplifie

* Le passé politique de Musk assombrit les perspectives d’un accord entre SpaceX et Tesla

* La forte hausse de la livre sterling fait oublier les soucis budgétaires du Royaume-Uni: Mike Dolan

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * BOURSE: Corée du Sud -3,5%, Chine -2%, Japon -2,5%. L'Europe enregistre sa plus forte baisse en trois semaines. Le Nasdaq recule de 2,6%, sa plus forte baisse depuis le 5 juin, et perd 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. * SECTEURS/ACTIONS: Cinq secteurs du S&P 500 reculent, six progressent. Technologie -3%, services publics +2%. Indice Philadelphia Semiconductor -6,7%. Moderna -18%, Amazon et Nvidia -4,5%. Blackstone +8%, P&G +5,6% * MARCHÉS DES CHANGES: Le yen japonais et le franc suisse sont les devises du G10 qui ont le plus progressé. La couronne norvégienne affiche également une forte hausse. Le bitcoin recule de 4%, sa plus forte baisse depuis juin. * OBLIGATIONS: Écart entre les rendements français et allemands à 10 ans de 175 points de base, son plus haut niveau depuis 2011. Les rendements américains reculent jusqu’à 20 points de base sur l’ensemble de la courbe. Adjudication des TIPS à 5 ans en baisse: ratio offre/demande le plus bas depuis avril de l’année dernière, rendement le plus élevé depuis trois ans. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole progresse jusqu’à 4%, le Brent atteint son plus haut niveau depuis mai, au-dessus de 112 $. L’or recule de 2%, son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Thèmes d'actualité du jour:

Appel à la sécurité

Les craintes des investisseurs concernant l’IA se sont intensifiées jeudi, et pas seulement en raison des préoccupations habituelles liées aux dépenses, aux revenus et aux valorisations. En plus de tout cela, la course effrénée menée à l’échelle mondiale par les entreprises et les gouvernements pour corriger les failles critiques du langage de programmation PHP – qui sous-tend une grande partie d’Internet – en réponse à des millions de tentatives de piratage, nous rappelle à quel point le monde est vulnérable aux failles de cybersécurité et aux dérives de l’IA.

Lorsque les gouvernements mettent des sites web hors ligne à titre de mesure de précaution d’urgence, c’est que la situation est grave. « Je n’ai rien vu de tel depuis très, très longtemps », a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft. La bonne nouvelle, c’est que ces failles semblent avoir été détectées par l’IA avant que des dommages graves ou durables ne puissent être causés. L’ETF iShares Cybersecurity and Tech (avec le symbole boursier approprié IHAK.K ) a progressé jeudi, portant ses gains depuis le début de l’année à près de 50%.

Jouer la carte de la sécurité

On a beaucoup entendu dire cette année que les actifs vers lesquels les investisseurs se tournent généralement en période de turbulences sur les marchés – en particulier les bons du Trésor américain et autres obligations souveraines – avaient perdu leur attrait de valeur refuge. Ils ne constituent plus la couverture ou le moyen de diversification de portefeuille qu’ils étaient autrefois. Il y a probablement une part de vérité là-dedans, mais ces valeurs traditionnelles ont encore de beaux jours devant elles.

Les rendements des Bunds allemands ont enregistré leur plus forte baisse depuis mai dernier, tandis que le yen japonais et le franc suisse ont été les deux devises qui ont le plus progressé sur les marchés des changes mondiaux jeudi. L'évolution des bons du Trésor américain a été extraordinaire, les taux ayant chuté sur l'ensemble de la courbe, avec des baisses pouvant atteindre 20 points de base. Et ce, malgré la flambée du Brent à 112 dollars le baril. Certes, l'or a baissé, mais à quand remonte la dernière fois où l'or s'est véritablement comporté comme une « valeur refuge »?

Tenir bon

La chute du marché boursier chinois jeudi signifie que l’indice des valeurs vedettes CSI300 affiche désormais une baisse de plus de 20% par rapport à son dernier pic de clôture, atteint le 22 juin. C’est un marché baissier. D’autres pourraient faire valoir que les actions chinoises sont en marché baissier depuis près de deux décennies, depuis le plus haut historique atteint en 2007. Mais quelle que soit la manière dont on présente les choses, investir en Chine s’est avéré difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

La monnaie s’apprécie et se situe désormais à son plus haut niveau depuis quatre ans, tandis que le rendement des obligations à 10 ans oscille autour de son plus bas historique, sous la barre des 1,60%. Mais les problèmes nationaux liés à la dette, à la déflation et à la baisse de la consommation pèsent lourdement. Les flux d’investissements étrangers vers la Chine entre janvier et septembre ont reculé de 4,3% en glissement annuel pour s’établir à 548,8 milliards de yuans (soit 82,2 milliards de dollars), a indiqué jeudi le ministère du Commerce, tandis que les investissements directs non financiers à l’étranger ⁠se sont élevés à 101 milliards de dollars. Les recettes d'exportation sont en forte hausse, les flux d’investisseurs, beaucoup moins.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Les indices PMI pour les États-Unis, la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni (en octobre)

* les ventes au détail au Royaume-Uni (septembre)

* Interventions de Piero Cipollone et Patrick Montagner, membres du directoire de la Banque centrale européenne, lors d’événements distincts

* Ventes au détail au Canada (août)

* Prévisions d’inflation et confiance des consommateurs de l’Université du Michigan (États-Unis) (octobre, chiffres définitifs)

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