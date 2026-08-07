DoubleVerify s'envole grâce à l'opération de rachat de Nielsen

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7 août - ** Le titre de la société d'analyse des médias numériques DoubleVerify DV.N s'envole de 13,3 % à 13,27 dollars, son plus haut niveau depuis 11 mois, après que Nielsen Holdings a accepté de racheter la société pour environ 2,15 milliards de dollars

** L'action DV est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 10 novembre 2022 ** Selon les termes de l'accord annoncés jeudi en fin de journée, les actionnaires de DV recevront 13,60 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 16 % par rapport à leur dernier cours de clôture

** La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés; elle devrait être finalisée d'ici fin 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de DV, de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions

** Providence Equity Partners, qui détient environ 11,8 % de DV, s'est engagé à voter en faveur de l'opération, selon le communiqué

** DV, qui est entrée en bourse en 2021 lors d’une introduction à 27 $ par action, affichait une capitalisation boursière d’environ 1,8 milliard de dollars jeudi ** Jeudi, après la clôture, DV a annoncé un chiffre d’affaires de 193,8 millions de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à 202,2 millions de dollars, selon LSEG, et a déclaré qu’elle retirait toutes ses prévisions et orientations financières précédemment publiées en raison de l’acquisition en cours ** Nielsen, qui a été rachetée en 2022 pour 16 milliards de dollars par Elliott Management et Brookfield Asset Management, financera cette acquisition à l'aide de liquidités et d'un financement par emprunt fourni par Barclays, BofA et Citi