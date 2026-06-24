Double actualité pour Merck KGaA

Le laboratoire allemand a dévoilé deux nominations et le nom du gagnant de la bourse Advance Biotech Grant Amérique du Nord 2026.

Merck KGaA, qui opère sous le nom d'EMD Serono aux Etats-Unis et au Canada, a annoncé la nomination de Miguel Fernández Alcalde au poste de directeur de la stratégie commerciale mondiale. En parallèle, Monia Vial est nommée présidente d'EMD Serono et directrice de la zone Amérique du Nord, succédant à Fernández Alcalde.

Ce dernier prendra la succession d'Andrew Paterson, qui a pris la décision de prendre sa retraite après 31 ans passés au sein de la société.

De son côté, Fernández Alcalde a rejoint Merck en 2014. Il est titulaire d'une licence en pharmacie de l'Université Complutense de Madrid, d'un Master en administration des affaires (MBA) de l'Université d'Alcalá de Henares, et d'un Master en management de l'IESE Business School.

Monia Vial, quant à elle, rejoint Merck KGaA après avoir quitté Ipsen Biopharmaceuticals, où elle occupait récemment le poste de vice-présidente senior et directrice de l'unité commerciale des maladies rares aux États-Unis.

La bourse Advance Biotech Grant Amérique du Nord 2026

En parallèle, Merck KGaA a annoncé que la bourse Advance Biotech Grant Amérique du Nord 2026 est attribuée à Hiba Therapeutics.

Dans le cadre de cette bourse, Hiba Therapeutics bénéficiera des produits et technologies innovants de Merck, notamment la récente lignée cellulaire CHOZN Elite Cell Line, une plateforme d'expression mammalienne à haut rendement adaptée au développement et à la production de biomédicaments complexes. L'entreprise collaborera également avec les experts de Merck au sein du M Lab Collaboration Center et du programme Emprove.

Les centres M Lab proposent des solutions techniques pratiques et des services d'optimisation des procédés, tandis que le programme Emprove facilite la gestion des risques et la conformité réglementaire grâce à des produits de qualité, une documentation détaillée et un accompagnement dédié. Ensemble, ces ressources aideront Hiba Therapeutics à industrialiser ses procédés, à optimiser sa production et à se préparer aux futures exigences réglementaires.