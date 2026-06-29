Dossier Safran/Exail : les analystes prennent position

(Zonebourse.com) - L'intérêt de Safran (-0,51%) pour Exail Technologies ( 3,68%) continue de créer des remous chez les analystes. Alors que TP ICAP Midcap a fait part de sa perplexité vendredi, Bernstein, Oddo BHF et Panmure Liberum réagissent à leur tour.

Pour rappel, Safran a confirmé vendredi être en "négociations exclusives" afin d'acquérir Exail Technologies sur la base d'un prix envisagé de 128,50 euros par action.

L'avis des analystes sur Exail

Ce matin, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre Exail Technologies mais réduit son objectif de cours de 167 à 155 EUR.

Selon le broker, l'offre de Safran à 128,50 EUR par action sous-évalue les fondamentaux d'Exail. Il estime qu'une valorisation comprise entre 140 EUR et 160 EUR serait "plus en ligne avec la valeur stratégique du groupe".

La note souligne que l'opération présente une logique industrielle, en renforçant les activités de navigation inertielle et de robotique navale de Safran, tout en relevant des risques potentiels liés au droit de la concurrence et des synergies limitées dans les activités maritimes.

Le bureau d'études indique que l'abaissement de l'objectif de cours reflète notamment une hausse du WACC (soit le taux de rendement minimum qu'une entreprise doit générer pour rémunérer ses apporteurs de capitaux), des ajustements d'estimations après la cession d'Automation et une réévaluation du coût de sortie d'ICG.

De son côté, Oddo BHF confirme lui aussi son conseil "surperformance" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé à 160 EUR. L'analyste revient sur le projet d'OPA de Safran à 128,50 EUR par action en estimant qu'il s'agit d'une "offre de sortie satisfaisante" pour Gorgé SA, mais que le niveau proposé pourrait ne pas convaincre les actionnaires minoritaires, compte tenu du profil de croissance d'Exail et des valorisations observées dans le secteur.

Le courtier ajoute que le cours reste soutenu par plusieurs facteurs, notamment l'écart avec le prix proposé, la possibilité d'une contre-offre, même peu probable, et le risque d'un blocage par certains minoritaires. Le bureau d'études précise qu'Exail reste l'une de ses Top Picks European Nextcap.

L'avis des analystes sur Safran

Ce matin, Panmure Liberum (en collaboration avec Agency Partners) confirme son conseil "conserver" sur Safran, avec un objectif de cours inchangé à 230 EUR à un an et 285 EUR à trois ans.

Selon le broker, le projet d'acquisition d'Exail pour un montant supérieur à 2 MdsEUR, sur la base d'une offre à 128,5 EUR par action, renforcerait avant tout les capacités de Safran dans les systèmes de navigation inertielle, davantage que dans les véhicules navals autonomes.

La note souligne que les technologies de navigation résilientes aux environnements de "GNSS-denial" constituent un axe stratégique majeur, tandis que l'intégration d'Exail pourrait accroître d'environ 60% les activités d'électronique de défense du groupe.

Le bureau d'études estime enfin que cette opération, combinée au récent succès remporté avec MBDA sur un programme français de roquettes guidées, illustre la montée en puissance de Safran dans la défense, même si cette réorientation prendra du temps pour devenir significative à l'échelle du groupe.

Enfin, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 315 EUR. L'analyste juge l'opération envisagée comme "absorbable sur le plan financier", mais indique qu'elle soulève encore des interrogations sur la profondeur des synergies et la création de valeur.

Le courtier reconnaît des complémentarités "réelles" dans la navigation inertielle mais estime qu'elles restent "limitées", tandis que les synergies avec les activités de drones maritimes et de robotique navale apparaissent modestes à ce stade. L'analyste ajoute que les multiples d'acquisition sont élevés et que les synergies nécessaires pour créer de la valeur restent exigeantes.

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