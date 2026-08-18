DOSSIER INDE-La crise chez Tata relance le débat sur la succession au sein du monde des affaires indien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi C Sai

18 août - La planification de la succession dans les entreprises indiennes est devenue l’une des principales préoccupations des investisseurs après avoir refait surface au sein de l’un des conglomérats les plus anciens et les plus connus à l’international du pays. Tata Sons va devoir rechercher un nouveau président après que N. Chandrasekaran a annoncé la semaine dernière sa décision de quitter ses fonctions à l’expiration de son mandat, dans un contexte de tensions avec son principal actionnaire, relançant ainsi un débat plus large sur la manière dont les plus grands groupes indiens assurent la transmission du pouvoir. À quoi ressemble réellement une bonne stratégie de succession d'entreprise? Écrivez-moi à

Par ailleurs, le plus grand producteur mondial de spiritueux, Diageo DGE.L , a accepté de modifier la formulation de certaines de ses boissons populaires de whisky et de rhum en Inde. Faites défiler vers le bas pour découvrir les autres articles incontournables de cette semaine.

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LE TEST DE LEADERSHIP DE TATA Ayant grandi à Jamshedpur, dans l’est de l’Inde, il m’était difficile de ne pas développer un faible pour le groupe Tata . La ville, également connue sous le nom de Tatanagar, s’est construite autour de Tata Steel TISC.NS , mais l’influence de l’entreprise s’étendait bien au-delà des grilles de l’usine, façonnant écoles, hôpitaux, parcs et installations sportives. Le nom « Tata » résonnait davantage dans l’esprit des gens comme une institution civique que comme une marque d’entreprise.

Cette perception rend d’autant plus frappants les derniers rebondissements au sein de ce conglomérat, dont les activités s’étendent du sel aux logiciels. Chandrasekaran a décidé de démissionner de son poste de président après avoir échoué à obtenir le soutien du conseil d’administration dans un contexte de tensions avec les Tata Trusts , plaçant ainsi la succession au cœur de l’avenir de ce groupe vieux de 158 ans. Les Trusts détiennent 66 % de Tata Sons et sont actuellement en train de mettre en place un comité chargé de recommander son successeur. Découvrez également comment Noel Tata s’impose comme un acteur clé dans la succession du groupe. Mais la question la plus importante ne se résume pas simplement à savoir qui occupera la présidence. Il s’agit des relations houleuses entre les actionnaires et la direction au sein de ce groupe indien légendaire, où une fondation caritative contrôle la société holding, tandis que plus de 30 entités opérationnelles disposent de leurs propres conseils d’administration et dirigeants.

Ce genre de bouleversement n’est pas nouveau. Tata Sons avait évincé Cyrus Mistry de son poste de président en 2016, à la suite de son conflit avec le patriarche du groupe, Ratan Tata. Aujourd’hui, un autre président quitte ses fonctions sur fond de tensions avec les fondations qui détiennent le contrôle.

Shriram Subramanian, fondateur et directeur général du cabinet de conseil en vote par procuration InGovern Research Services, estime que cet épisode met en évidence à la fois un problème de planification de la succession et un problème de gouvernance.

« Il faut une transition et une passation de pouvoir plus fluides, désignées et planifiées », a déclaré M. Subramanian.

C’est peut-être là la principale leçon à tirer pour Tata — et pour les grands groupes indiens.

TOUT RESTE EN FAMILLE

Les plus grands conglomérats indiens adoptent leurs propres méthodes pour aborder la question de la succession, mais le dénominateur commun est de garder les rênes au sein de la famille. Reliance a progressivement intégré les trois enfants de Mukesh Ambani dans l’entreprise, en les nommant au conseil d’administration en 2023 et en leur confiant des postes de direction au sein de ses activités dans les secteurs de la consommation, de la technologie et de l’énergie. Adani a déclaré qu’il prévoyait de transférer le contrôle à quatre héritiers au début des années 2030, la nouvelle génération dirigeant d’ores et déjà des activités clés. Le groupe Birla s'appuie lui aussi depuis longtemps sur la succession familiale: Kumar Mangalam Birla a pris la tête de l'empire Aditya Birla après le décès de son père, puis a fait appel à des dirigeants professionnels et a développé l'entreprise. Mais aucun de ces exemples ne constitue un modèle pour Tata.

Reliance, Adani et Birla sont des entreprises dont les familles respectives sont les actionnaires majoritaires. Tata est différent, car la propriété est en grande partie détenue par des fondations philanthropiques, tandis que ses activités sont dirigées par des gestionnaires professionnels. Mais cette différence rend le défi de la succession chez Tata plus ardu, d’autant plus que le prochain dirigeant héritera d’un groupe confronté à des défis allant des pertes d’Air India aux pressions liées à l’introduction en bourse potentielle de Tata Sons .

Pour les investisseurs, la question ne se résume donc pas à savoir qui occupera le poste de directeur général de Tata Sons. Il s’agit de savoir si le conseil d’administration dispose d’une indépendance suffisante pour faire entendre sa voix, si les dirigeants professionnels ont la marge de manœuvre nécessaire pour diriger les entreprises, et s’il existe un processus de transition clair.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS La Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) mettra fin d’ici le 31 août à son dispositif de swaps de devises à taux réduit destiné à permettre aux banques de couvrir les dépôts à l’étranger provenant d’Indiens non résidents, soit un mois plus tôt que prévu, suite à de solides entrées de capitaux dépassant les 50 milliards de dollars. Lisez ce reportage du journaliste de Reuters Jaspreet Kalra.

À LIRE ABSOLUMENT CETTE SEMAINE Diageo a accepté de reformuler certaines de ses boissons à base de whisky et de rhum les plus populaires en Inde, après que l'autorité de régulation de la sécurité alimentaire du pays a contesté la présence d'arômes qu'elle jugeait non conformes à la réglementation. En contrepartie, l'autorité de régulation devrait lever les interdictions de production imposées dans certains États, ce qui pourrait résoudre un différend sur l'un des plus grands marchés mondiaux des spiritueux, écrit Aditya Kalra. Les principaux constructeurs automobiles indiens ont fait part en privé de leurs inquiétudes concernant la présence de contaminants dans l’essence E20, notamment du chlorure et de l’humidité, qui, selon eux, pourraient nuire aux performances des véhicules, bien qu’ils aient publiquement soutenu le déploiement national par le gouvernement. Pour en savoir plus , consultez ce rapport d’Aditi Shah et Aditya Kalra. L’Inde envisage des réformes de grande envergure en matière d’assurance maladie, notamment la mise en place de tarifs de référence pour les traitements et d’une plateforme nationale de gestion des demandes de remboursement, dans le but d’améliorer la transparence et de maîtriser l’inflation des coûts médicaux, qui compte parmi les plus élevées d’Asie. Lisez ce reportage approfondi rédigé par Ashwin Manikandan. L’Inde envisage de limiter la quantité de canne à sucre utilisée pour la production d’éthanol lors de la campagne qui débutera en octobre, afin de stimuler la production de sucre et de tenter de faire baisser les prix, qui ont atteint des niveaux records, comme l’écrivent les journalistes de Reuters Rajendra Jadhav et Mayank Bhardwaj.

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