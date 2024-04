Dossier Auto : Tesla, Xiaomi et la nouvelle ère de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande histoire du monde de l'automobile se déroule en ce moment même en Chine.

La hiérarchie du plus grand marché automobile du monde est en train d'être réorganisée en deux temps trois mouvements.

General Motors et Volkswagen , qui dominaient autrefois le marché automobile chinois, ont perdu chacun 1 million de véhicules en ventes annuelles en Chine depuis 2019. Les consommateurs chinois délaissent les marques automobiles et les technologies de combustion occidentales au profit de marques nationales de VE telles que BYD et maintenant, soudainement, Xiaomi .

En l'espace d'un cycle de produit dans l'industrie automobile, les meilleurs fabricants chinois ont pris de l'avance en matière de technologie et de coûts de production, ce qui a poussé les dirigeants de Detroit, d'Europe et du Japon à tirer la sonnette d'alarme.

Les constructeurs automobiles traditionnels doivent maintenant prendre des décisions importantes : s'adapter à des rôles réduits en Chine - et potentiellement sur d'autres marchés - ou investir des milliards pour rattraper leur retard.

Et puis il y a Tesla , qui a annoncé mardi des livraisons pour le premier trimestre bien en deçà des estimations de Wall Street.

Avec une usine géante à Shanghai, Tesla a commencé cette décennie en pole position sur le marché émergent des véhicules électriques en Chine. Aujourd'hui, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée dans les véhicules électriques est distancée par le champion chinois BYD et subit une pression de plus en plus forte de la part de nouveaux concurrents tels que le fabricant de smartphones Xiaomi, qui a lancé une nouvelle marque de véhicules électriques ().

Le bouleversement du marché automobile chinois se prépare depuis des années. Les constructeurs automobiles nationaux, tels que BYD et Geely, se sont lancés à l'assaut de la courbe d'apprentissage tracée par les constructeurs japonais () et sud-coréens.

Les rapports financiers du premier trimestre qui seront publiés dans les prochaines semaines pourraient tracer une ligne de démarcation claire entre l'ancien temps et une nouvelle ère.

Nous avons d'autres nouvelles, notamment les chiffres décevants des livraisons de Tesla et de Rivian, ainsi que de nouvelles théories sur les raisons pour lesquelles les consommateurs américains sont réticents à l'égard des VE. Plongeons dans l'actualité!

* Xiaomi bouleverse la course aux VE en Chine

* Tesla , Rivian et BYD se heurtent à des ralentisseurs

* La lutte contre la pollution des gros camions

La Chine tourne la page des anciens constructeurs automobiles

Deux événements survenus la semaine dernière illustrent le bouleversement du marché automobile chinois.

Xiaomi , le fabricant chinois de smartphones, a dévoilé vendredi dernier son premier véhicule électrique - et a enregistré près de 90 000 commandes dès lundi. Lei Jun, directeur général de Xiaomi, s'est réjoui en dévoilant le véhicule électrique inspiré du smartphone qu'Apple a décidé de ne pas construire. La capitalisation boursière de l'entreprise a bondi de 4 milliards de dollars () pour dépasser GM et Ford pendant un certain temps mardi.

Et maintenant, le contrepoint: Reuters a rapporté que le constructeur automobile chinois SAIC et ses partenaires occidentaux General Motors et Volkswagen travaillent sur des plans de suppression d'emplois après trois décennies de croissance.

Les entreprises ont contesté les sources qui ont affirmé qu'elles avaient des objectifs précis en matière de réduction d'emplois. Toutefois, elles ont laissé entrevoir la possibilité que des mesures visant à écarter les travailleurs les moins performants se traduisent par une réduction des effectifs d'ici à la fin de l'année.

GM et Volkswagen devront, à un moment ou à un autre, faire face à leurs pertes spectaculaires de ventes.

Autrefois leaders sur le marché chinois, GM et VW ont chacun vendu environ 1 million de véhicules de moins en 2023 qu'avant la pandémie de 2019. C'est l'équivalent de trois à quatre usines d'assemblage pour chaque entreprise, qui ne sont plus nécessaires. C'est aussi des milliards de dollars de revenus qui n'entrent plus dans les caisses pour payer les ingénieurs, les spécialistes du marketing et les cadres.

D'autres constructeurs automobiles mondiaux, partis de bases plus modestes, ont déjà opéré des coupes sombres en Chine. Stellantis n'a vendu que 65 000 véhicules en Chine l'année dernière et est en train de revoir sa stratégie pour le marché. Ford a présenté des plans pour réduire les coûts, se concentrer sur les véhicules commerciaux et utiliser la Chine comme base d'exportation.

(Certains constructeurs automobiles chinois sont contraints de réduire les prix de leurs modèles à combustion . Le bouleversement de la Chine concerne la technologie, et pas seulement les marques.)

Michael Dunne, consultant industriel, a décrit "La mort soudaine de Detroit en Chine" dans un post Linkedin qui décrit un déclin accéléré masqué jusqu'à récemment par les fermetures pandémiques de la Chine et les pénuries de semi-conducteurs.

En janvier, Mary Barra, directeur général de GM, a averti les investisseurs que les activités chinoises du constructeur automobile pourraient passer dans le rouge au premier trimestre. Au bon vieux temps - 2018 - GM a gagné 2 milliards de dollars en Chine. L'année dernière, GM China a gagné 446 millions de dollars.

Les appels aux investisseurs du premier trimestre pourraient être l'occasion pour les directeur général d'expliquer de nouvelles stratégies pour la Chine. Déclarer que "tout va bien" ne sera pas facile à vendre.

L'effondrement printanier de Tesla

Tesla a annoncé mardi matin des livraisons pour le premier trimestre qui sont restées bien en deçà des attentes des investisseurs, chutant d'une année sur l'autre pour la première fois en quatre ans. TSLA.O Les actions ont plongé de 5 % dès le départ, réduisant de 27 milliards de dollars la valeur de marché de l'entreprise.

Les concurrents des VE, notamment Rivian , BYD et Nio ont également sous-performé au cours du trimestre, ce qui alimentera l'idée que la transition "inévitable" vers les véhicules électriques s'est heurtée à un ralentissement. (Reprenez courage! Vous aurez toujours la Norvège!)

À quel point les chiffres de Tesla sont-ils mauvais? Après que Tesla a annoncé la construction de son 6 millionième véhicule dans un tweet du 29 mars, l'analyste de la Deutsche Bank Emmanuel Rosner a utilisé les données pour estimer que les livraisons de Tesla au premier trimestre s'élèveraient à 414 000 véhicules - "en baisse par rapport à l'année précédente et bien en deçà du consensus médian des analystes de 431 000 unités"

En fait, Tesla a livré 386 810 véhicules au premier trimestre. Cela a été suffisant pour reprendre la tête des livraisons mondiales de VE à BYD pour le trimestre. Mais les dernières livraisons de Tesla ont baissé de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Le problème de Tesla en tant que "société en croissance sans croissance" est réel.

Le problème des ventes de Tesla a plus d'une cause. La conception des véhicules du constructeur est ancienne, malgré les mises à jour régulières des logiciels, le battage médiatique autour de la technologie d'aide à la conduite "FSD" et les liftings des modèles Y et 3

Le comportement d'Elon Musk en tant que propriétaire de l'ancien Twitter, son adhésion à des causes conservatrices et sa personnalité publique volatile ont commencé à rebuter certains acheteurs potentiels , a rapporté Reuters lundi.

La chute des valeurs de revente des voitures Tesla est un problème plus tangible. Les baisses de prix de Tesla ont fait chuter les prix des Teslas d'occasion au détriment des propriétaires actuels. La chute des prix de revente des Tesla a fait chuter les résultats financiers de Hertz , la grande société de location de voitures. Les propriétaires individuels de Tesla ont également été secoués par l'impact de la volatilité des prix de l'entreprise .

Les actions de Tesla étaient en baisse de 30 % sur l'année au début de la séance d'aujourd'hui. Toyota - l'anti-Tesla? En hausse de 40 %.

Les stocks reprennent du poil de la bête Les stocks de véhicules neufs invendus sont presque revenus à leur niveau d'avant la pandémie, a déclaré Cox Automotive vendredi. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais une affaire risquée pour les constructeurs automobiles.

En moyenne, les concessionnaires ont 74 jours de véhicules neufs à vendre, soit 50 % de plus qu'il y a un an, selon les analystes de Cox Automotive.

Cette moyenne des stocks masque de grandes différences entre les marques et les types de véhicules, selon les dernières données de marché de Cox Automotive, que vous pouvez consulter ici.

Selon Cox, les acheteurs ont le choix entre près de quatre mois de VE invendus. Cela signifie que les constructeurs qui espèrent revenir sur les baisses de prix de l'année dernière n'auront pas la tâche facile.

Vous cherchez une Toyota? Les concessionnaires n'ont que 30 à 35 jours de stock. Vous préférez une Jeep ou un camion Ram de Stellantis? Négociez en toute confiance: les concessionnaires de ces marques disposent de 130 à 140 jours de stocks de véhicules qui prennent la poussière.

Les décès dus aux accidents de la route aux États-Unis - bloqués sur un plateau plus élevé De nouvelles données montrent que le nombre de tués sur les routes américaines, y compris les piétons, a baissé de 3,6 % par rapport à l'année précédente, mais reste supérieur aux niveaux d'avant la pandémie , tant pour le nombre total de personnes tuées que pour le nombre de tués par 100 millions de miles parcourus par les véhicules sur les routes américaines.

Le rapport gouvernemental du 1er avril est disponible ici

La distraction au volant fait partie du problème. Selon les estimations de la National Highway Traffic Safety Administration, les accidents impliquant des conducteurs distraits ont tué 3 308 personnes en 2022 et en ont blessé 289 310 autres.

Le nombre d'accidents mortels impliquant des conducteurs âgés de 65 ans et plus a augmenté de 4,7 % en 2022 par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre le plus élevé depuis que la NHTSA a commencé à tenir des registres en 1975 - lorsque de nombreux Américains âgés de 65 ans et plus nés à l'apogée du baby-boom d'après-guerre étaient des conducteurs adolescents.

Pourquoi les Américains ne sont pas plus nombreux à acheter des VE Les jeunes consommateurs américains âgés de 18 à 34 ans sont désireux d'acheter des VE. Mais beaucoup ne le font pas parce que la plupart des VE disponibles sont encore trop chers, selon une nouvelle enquête d'Edmunds.com , qui gère un site web d'information et d'achat d'automobiles très populaire.

Le prix moyen des VE dépasse toujours les 50 000 dollars, mais 60 % des consommateurs déclarent vouloir un VE à 40 000 dollars ou moins, selon Edmunds.

L'enquête d'Edmunds s'appuie sur d'autres études de marché récentes qui mettent en évidence les mêmes facteurs: La perception que les VE sont chers, que leur autonomie n'est pas suffisante et qu'il est difficile de les recharger.

Le problème est que de nombreux VE sont disponibles pour moins de 40 000 dollars, mais les consommateurs ne le savent pas , déclare Chris Harto, analyste chez Consumer Reports.

Vous êtes enthousiasmé par le Cybertruck, le F-150 Lightning ou les camionnettes électriques Rivian R1T? Vous faites partie de la minorité. L'enquête d'Edmunds indique que 85 % des acheteurs potentiels de VE veulent une berline ou un SUV - et parmi eux, un peu plus de la moitié veulent un VE ayant la forme d'une voiture.

Peut-être que la Hyundai Ioniq6 ou la prochaine Dodge muscle car électrique ne sont pas si folles.

Le grondement de l'EPA dans le secteur du transport routier L'administration Biden a choisi le vendredi saint pour lancer de nouvelles normes d'émissions de gaz à effet de serre pour les camions moyens et lourds - un signe avant-coureur des problèmes à venir concernant le dernier élément de la politique climatique de la Maison Blanche.

Les poids lourds représentent environ 2 % des véhicules en circulation et environ 7 % des émissions américaines de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. (25 % des 29 % émis par toutes les formes de transport.) Les nouvelles règles de l'EPA promettent de réduire de 1 milliard de tonnes les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2055 et de générer 13 milliards de dollars de bénéfices sociaux.

L'EPA estime que l'industrie des poids lourds dépensera 1,1 milliard de dollars en technologie pour se mettre en conformité et économisera 3,5 milliards de dollars en coûts d'exploitation. Qu'est-ce qui ne plaît pas?

Beaucoup, selon des groupes industriels tels que l'American Trucking Associations (, qui a qualifié les normes de l'EPA de "tout à fait irréalisables",) et un groupe représentant les fabricants de poids lourds et de moteurs.

L'EPA a reconnu dans son règlement que l'abandon du diesel par les camions long-courriers serait une tâche ardue, à moins de percées dans la technologie des batteries ou de l'hydrogène, ainsi que dans la recharge des poids lourds. L'agence a reporté à 2030 l'adoption de normes plus strictes pour les camions longue distance et a estimé que 64 % à 75 % d'entre eux utiliseraient encore des moteurs à combustion d'ici 2032. Certains groupes de défense de l'environnement () ont critiqué les concessions faites par l'EPA à l'industrie du camionnage.

L'infrastructure de recharge des poids lourds est un défi. Un centre de recharge pour une flotte de poids lourds peut "nécessiter 10 mégawatts d'énergie ou plus", a déclaré Matt Horton, directeur général de la startup Voltera . "C'est 10 fois plus que ce que l'on obtient sur un site de recharge standard pour véhicules légers Voltera a récemment ouvert un centre de recharge qui pourrait desservir environ 200 camions électriques par jour près des ports de Los Angeles et de Long Beach.

Les règles de l'EPA représentent une opportunité pour Voltera et d'autres entreprises qui misent sur l'électrification des véhicules lourds, en particulier ceux utilisés pour le ramassage des ordures, le transport des remorques dans les dépôts et d'autres utilisations sur de courtes distances. Ces types de camions pourraient passer à l'électricité pour des raisons financières, même si, comme c'est probable, les règles de l'EPA sont réexaminées par les futures administrations et font l'objet de litiges devant les tribunaux.

- Les rapports sur les ventes d'automobiles aux États-Unis ont commencé mardi. Les analystes s'attendaient à une croissance à un chiffre. Hyundai a déclaré que les ventes du premier trimestre ont augmenté de 0,2 % - juste assez pour établir un nouveau record pour le premier trimestre.

- Les VE et la banlieue sont faits l'un pour l'autre, selon le département américain de l'énergie . Le département de l'énergie a déclaré qu'il s'attendait à ce que 60 % des propriétaires de VE aux États-Unis soient des banlieusards, les 40 % restants se répartissant équitablement entre les villes et les zones rurales. Les banlieues comptent de nombreuses maisons individuelles dotées de garages pouvant accueillir des chargeurs - une infrastructure qui rend l'utilisation d'un VE pour la conduite quotidienne relativement aisée.

- Hyundai a annulé un accord d'achat d'aluminium à l'Indonésie après que de jeunes fans de K-pop (, alias de futurs clients), ont protesté contre le fait que l'accord exacerberait les effets néfastes sur le climat.

- Panasonic a vendu son activité de systèmes automobiles à la société de capital-investissement Apollo pour un peu plus de 2 milliards de dollars.

- Le recycleur de batteries Li-Cycle a annoncé qu'il allait réduire ses effectifs de 17 % , alors qu'il s'efforce de faire face à la flambée des coûts

- La société israélienne de cybersécurité C2A a annoncé un accord avec Daimler Trucks, , dernier signe en date de la manne que les règles anti-piratage des véhicules de l'Union européenne créent pour les fournisseurs de logiciels. C2A a déjà conclu des accords avec plusieurs autres constructeurs automobiles. Quelle est la sanction pour ne pas améliorer la sécurité? Porsche va interrompre la vente des véhicules utilitaires sport Macan de la génération précédente fonctionnant au gaz parce qu'ils ne sont pas conformes.

- Les constructeurs automobiles indiens ont annoncé des ventes record pour 2024 , stimulées par la demande de SUV plus grands et plus chers.

- La Chine a fait plaisir à la France en promettant d'importer plus de produits fabriqués en France dans le cadre d'un effort pour éviter les menaces de droits de douane européens sur les voitures fabriquées en Chine.

