Dorval AM sort une offre de gestion sous mandat

Dorval Asset Management lance « Dorval Signature », une offre de gestion sous mandat qui vise une clientèle privée et institutionnelle haut de gamme.

S’appuyant sur « une méthodologie d’investissement propriétaire éprouvée qui allie une expertise macro-économique et financière intégrées », cette offre vise à accompagner les investisseurs dans la durée, en cohérence avec leurs objectifs, leur horizon d’investissement et leur profil de risque, selon un communiqué de presse.

Il s’agit d’une gestion sur mesure, internationale et en architecture ouverte, avec une équipe de trois gérants.

« La gestion des mandats « Dorval Signature » repose sur un processus d’investissement construit autour du scénario central élaboré par les deux macroéconomistes de la société. Ce cadre vise à inscrire les décisions d’investissement des mandats dans les cycles macroéconomiques et financiers tout en intégrant les enjeux de développement durable et les grandes tendances de marché », précise Jean-Philippe Muge, directeur général adjoint en charge de la gestion privée de Dorval Asset Management.

Ce processus d’investissement se décline en quatre étapes clés : le scénario central, l’allocation d’actifs, l’univers investissable et la construction du portefeuille.

Dorval Signature s’articule autour de quatre gammes qui se veulent complémentaires : une gamme flexible, une gamme valorisation, une gamme rendement et une gamme sur-mesure.

En complément de la gestion sous mandat, Dorval Signature propose également des FCP dédiés, constituant des solutions multi-actifs 100?% sur-mesure. Ces véhicules permettent d’inclure des contraintes de gestion et de combiner différentes stratégies de manière totalement personnalisée, en adéquation avec les objectifs et spécificités des investisseurs institutionnels ou des clients disposant de patrimoines significatifs. Le seuil d’accessibilité est fixé à 10 millions d’euros.

L'Agefi