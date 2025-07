Dorval AM remanie sa gamme de fonds actions européennes

Après avoir changé d’actionnaire et de gouvernance, Dorval Asset Management remanie sa gamme de fonds actions européennes. L’offre est réduite de quatre à deux fonds.

Cette refonte s’est opérée en deux temps. Au 31 décembre 2024, le fonds Dorval Manageurs était renommé Dorval Drivers Europe tandis que Dorval Manageurs Small Cap Euro devenait Dorval Drivers Smid Continental Europe. Ce 7 juillet, Dorval Asset Management annonce la fusion-absorption de Dorval Manageurs Europe (69,1 millions d’euros d’encours au 30 mai) par Dorval Drivers Europe (42,4 millions d’euros). Dans le même temps, Dorval Manageurs Smid Cap Euro (18,5 millions d’euros) est absorbé par Dorval Drivers Smid Continental Europe (12,3 millions d’euros).

« La fusion-absorption de nos fonds s’inscrit dans un nouveau projet industriel visant à atteindre un niveau d’encours par fonds, propice à maximiser l’efficacité de notre gestion », explique Frédéric Ponchon, directeur général de Dorval AM.

La gestion Dorval AM repose sur une double approche : macroéconomique et sélection de valeurs. Les portefeuilles sont construits selon une logique cœur-satellite : plus de 80?% du portefeuille (cœur) est investi dans des leaders européens (pour le fonds Dorval Drivers Europe) et dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations (pour Dorval Drivers Smid Continental Europe), qui bénéficient d’une croissance structurelle porteuse et/ou d’un modèle économique qualitatif?; - et 20?% du portefeuille (satellite) investi de manière dynamique pour capitaliser sur les opportunités thématiques et factorielles conjoncturelles dans une optique à plus court terme. L’engagement ISR reste structurant dans la gestion des portefeuilles.

Outre la gestion actions européennes, Dorval propose trois fonds de gestion internationale, deux fonds flexibles européens et un fonds de gestion environnementale actions. Ses encours à fin décembre 2024 ressortaient à 1,1 milliard d’euros.

Dorval AM a récemment quitté le giron de Natixis Investment Managers pour rejoindre celui de Natixis Wealth Management. Ce changement d’actionnaire s’est accompagné d’un changement de gouvernance pour l’ex-affilié de Natixis IM. Frédéric Ponchon, ex-Sycomore, a pris la direction générale de la société. Jean-Philippe Muge a récemment rejoint Dorval en qualite´ de directeur ge´ne´ral adjoint en charge de la gestion prive´e.

Laurence Marchal