Dorval AM a fait labelliser ISR toute sa gamme de fonds

(NEWSManagers.com) - Dorval AM, qui avait annoncé son objectif de créer une nouvelle gamme de fonds responsables au début de l' année dernière, a finalement décidé de décliner des critères ESG sur l' ensemble de ses fonds existants. Une stratégie qui lui a permis d' obtenir le Label ISR d' Etat sur tous ses produits durant l' année 2020 pour un encours géré de 1,2 milliard d' euros, a annoncé la société au cours d' une conférence de presse de rentrée. Le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro a obtenu quant à lui le " Label Relance " .

Dans sa philosophie ISR, Dorval AM se veut " à la recherche des acteurs du changement vers le monde de demain " , explique Louis Bert, directeur général délégué de Dorval AM. La filiale de Natixis a créé un modèle propriétaire qui permet d' intégrer un troisième pilier à sa sélection de valeurs qui reposait depuis 2005 sur deux éléments : l' analyse financière pure et le tandem dirigeant/entreprise.

Au sein de son nouveau troisième pilier, Dorval AM surpondère le G de Gouvernance. Ce dernier compte en effet pour 50% de la pondération. " Ce critère est très proche de notre ADN puisqu' on est proche des dirigeants d' entreprises " , poursuit Louis Bert. Sont ainsi analysés la composition du conseil d'administration (avec une observation particulière sur la diversité, le nombre de membres indépendants, etc.), l' alignement des intérêts avec les actionnaires, l'éthique dans les affaires, la transparence fiscale ou encore la qualité de la communication financière.