Guerre en Ukraine : en pénurie de critique de munitions de Patriot, la défense ukrainienne n'a pas pu abattre un seul missile russe pendant la nuit

L'Ukraine intercepte la majorité des drones russes grâce à ses propres technologies. Mais pour les missiles, Kiev dépend de l'aide occidentale.

Un incendie à Kiev, en Ukraine, après une frappe russe, le 5 août 2026. ( AFP / EVGEN KOTENKO )

Confrontée à une pénurie critique de munitions pour les système de défense antiaériens Patriot, l'Ukraine n'a pas pu abattre un seul missile russe lors de l'attaque nocturne du mercredi 5 août, selon un rapport quotidien de l'armée de l'air. Au moins dix-sept personnes ont été tuées à Kiev.

L'armée russe a tiré 115 drones et 28 missiles à haute vitesse , notamment balistiques, lors de ces frappes, a indiqué l'armée de l'air. Elle a précisé avoir abattu 98 de ces drones, sans mentionner aucun missile alors que Kiev déplore depuis des semaines un manque cruel de munitions antibalistiques qui permettent d'intercepter ce genre de missiles. L'armée russe a tiré 24 missiles balistiques et quatre autres de type antinavire lors de cette attaque ayant principalement visé la région de Kiev, a indiqué l'armée de l'air dans son rapport.

Ces projectiles volent à une très grande vitesse et ne peuvent être abattus que par des systèmes de défense aérienne Patriot dont l'Ukraine n'a qu'une poignée et pour lesquels les munitions manquent , surtout depuis la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a averti récemment que l'Ukraine est confrontée à une pénurie critique de ces missiles PAC-3 face à l'utilisation croissante par la Russie de missiles balistiques.

"Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ceux qui sont morts aujourd'hui", a déploré Volodymyr Zelensky mercredi, jugeant "essentiel que nos partenaires comprennent que les retards dans leur livraison ou la réticence à fournir des systèmes antibalistiques conduisent précisément à de telles pertes humaines". Il a indiqué que 44 personnes avaient été blessées à Kiev et dans sa région, et déploré la mort de 17 personnes au total.

Hausse des tirs de missiles

Selon des analystes militaires, la Russie a considérablement intensifié leur utilisation, passant d'un total estimé de 200 à 300 missiles sur l'ensemble de l'année 2024 à environ 126 pour le seul mois de juillet 2026. Selon le décompte de l' AFP basé sur les données officielles, l'Ukraine en a intercepté moins d'un tiers.

Volodymyr Zelensky s'est rendu à la Maison Blanche fin juillet afin de plaider en faveur de la livraison de ces missiles Patriot de fabrication américaine.

Donald Trump avait par ailleurs dans un premier temps déclaré qu'il autoriserait l'Ukraine à produire ces intercepteurs Patriot. Il a toutefois depuis exprimé des réserves à propos de ce projet, déclarant la semaine dernière que Washington devait faire preuve de "beaucoup de prudence" avant de prendre une décision.

La Russie et l'Ukraine ont considérablement intensifié les frappes ces derniers mois. Kiev, la capitale, est très souvent visée. L'Ukraine intercepte la majorité des drones russes grâce à des technologies qu'elle a développées depuis le début de l'invasion russe en février 2022, mais dépend des livraisons occidentales pour contrer les missiles balistiques.