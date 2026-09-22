DoorDash va verser 131,5 millions de dollars pour mettre fin à l'enquête menée par la ville de New York concernant la rémunération des livreurs

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(Reformulation des deux premiers paragraphes; ajout des détails de l'accord et des commentaires du maire, paragraphes 2, 8 à 13)

* DoorDash va verser près de 115 millions de dollars à 264 000 travailleurs et payer une amende de 16,7 millions de dollars

* DoorDash accepte d’être placé sous surveillance municipale pendant trois ans

* Le maire Zohran Mamdani qualifie cet accord de « plus grande action de mise en conformité du droit du travail jamais menée par la ville de New York »

par Jonathan Stempel

DoorDash DASH.O a déclaré mardi que l’entreprise verserait 131,5 millions de dollars pour mettre fin à une enquête menée par la municipalité de New York, qui avait révélé que la société de livraison de repas sous-payait ses travailleurs ou tardait trop à les rémunérer.

Le maire Zohran Mamdani a qualifié cet accord de « plus grande action de la ville en matière d’application de la législation du travail ». Il s’inscrit dans le prolongement des efforts de longue date menés par la ville pour faire respecter par les entreprises de livraison de repas une loi de 2023 visant à améliorer la rémunération des livreurs.

Cet accord intervient également près de huit mois après que le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville a accusé DoorDash et son concurrent Uber Eats UBER.N d’avoir mis en place des « stratagèmes » visant à priver les livreurs de plus de 550 millions de dollars de pourboires.

DoorDash versera près de 115 millions de dollars d'indemnités à environ 264 000 livreurs, qu'elle appelle les « Dashers », avec un montant médian d'environ 48 dollars par personne. L'entreprise a accepté de payer une amende civile de 16,7 millions de dollars.

"Pour faire simple, nous avons commis des erreurs", a déclaré DoorDash, dont le siège est à San Francisco, dans un communiqué. "Nos erreurs ont eu pour conséquence que certains Dashers ont été sous-payés ou payés en retard. Même si ces erreurs n’étaient pas intentionnelles, cela ne les rend pas pour autant acceptables."

L’action DoorDash a progressé de 0,2 % dans l’après-midi.

Ce montant comprend 83 millions de dollars destinés à régler un litige concernant le mode de calcul de la rémunération des travailleurs qui étaient connectés à l’application de l’entreprise sans effectuer de livraisons. Une somme supplémentaire de 12,3 millions de dollars concerne les paiements manqués ou versés avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de retard.

DoorDash s’est également engagé à transmettre chaque mois à la ville des données salariales détaillées pendant trois ans.

LE MAIRE DÉNONCE LES "ALGORITHMES AVIDES"

Lors d’une conférence de presse, Zohran Mamdani a qualifié cet accord de "volet d’un engagement plus large visant à responsabiliser les entreprises de livraison".

Il a déclaré que DoorDash, en recourant à des "algorithmes cupides", n’avait pas respecté la loi municipale de 2023 visant à améliorer la rémunération des livreurs.

"Pendant des années, DoorDash n’a pas comptabilisé toutes les heures travaillées par les livreurs", a déclaré Zohran Mamdani. "Il ne s’agissait pas d’une erreur d’arrondi ni d’une erreur accidentelle."

Les responsables municipaux n’ont pas souhaité se prononcer sur la question de savoir si Uber Eats et l’application de livraison Grubhub respectaient la loi de 2023.

Uber n’a pas souhaité faire de commentaire. Grubhub n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DoorDash a expliqué que de nombreuses erreurs provenaient de livraisons qui traversaient les limites de la ville, comportaient plusieurs lieux de prise en charge ou de dépôt, ou n’avaient été que partiellement effectuées, voire annulées.

Elle a précisé que d’autres erreurs étaient dues à des bugs techniques ou à des coordonnées bancaires incomplètes des livreurs. L’entreprise a indiqué avoir corrigé les problèmes techniques à l’origine de ces erreurs.

DoorDash, Uber Eats et Grubhub ont mené de multiples batailles juridiques contre la ville de New York, notamment concernant la législation sur les pourboires et l’obligation de partager les données des clients avec les restaurants.