DoorDash séduit Wall Street

La firme de San Francisco bondit de 5% peu après l'ouverture de la place new-yorkaise ce jeudi après avoir publié des résultats en forte hausse au troisième trimestre 2026, portés par la croissance de ses activités aux États-Unis et à l'international.

Le spécialiste américain de la livraison a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars, en progression de 34 % sur un an, tandis que son bénéfice net a bondi de 91 %, à 466 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a augmenté de 41 %, à 1,06 milliard de dollars.

Le nombre de commandes a progressé de 28 %, à 993 millions, et le volume brut des transactions (GOV) de 36 %, à 33,9 milliards de dollars. Hors contribution de Deliveroo, la croissance organique du chiffre d'affaires ressort à 23 %.

Parallèlement, DoorDash a annoncé un accord pour acquérir Instacart, spécialiste de la livraison de courses alimentaires, pour environ 17 milliards de dollars, soit 65 dollars par action. Cette opération, dont la finalisation est attendue entre fin 2027 et le premier semestre 2028, doit permettre au groupe de renforcer ses capacités logistiques et de dégager à terme au moins 500 millions de dollars de synergies annuelles nettes des investissements.

Pour le quatrième trimestre, DoorDash table sur un volume brut des transactions compris entre 35,4 et 36,4 milliards de dollars et un Ebitda ajusté de 900 millions à 1,1 milliard de dollars. Le groupe entend poursuivre ses investissements dans l'intelligence artificielle, la livraison autonome et le développement international.