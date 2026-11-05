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DoorDash s'effondre ; selon les analystes, l'accord entre Amazon et Uber Eats accentue la pression concurrentielle
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 17:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la plateforme de livraison de repas DoorDash DASH.O a reculé de 14% à 170,92 dollars

** Le titre avait progressé de 8,6% mercredi

** Amazon AMZN.O annonce un partenariat avec Uber Eats et précise que les membres Prime bénéficieront de la livraison gratuite et d’une réduction de 20 $ sur leurs deux premières commandes d’au moins 25 $ passées via la plateforme

** Amazon avait auparavant conclu un partenariat de livraison de repas avec GrubHub

** DoorDash a annoncé jeudi un partenariat avec la société de VTC Lyft LYFT.O pour permettre aux clients de passer commande depuis leur véhicule

** “Le marché semble réagir au nouveau partenariat d’Amazon avec Uber Eats, ainsi qu’à l’accueil mitigé réservé au partenariat entre DoorDash et Lyft”, a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer

** Le projet d’acquisition d’Instacart CART.O par DoorDash pour 17 milliards de dollars constituait une initiative majeure, mais il est difficile de rivaliser avec deux géants qui unissent leurs forces; cette opération exerce une pression concurrentielle accrue sur DoorDash, ont ajouté les analystes d’eMarketer

** À la clôture d’hier, l’action DASH avait progressé de 17,3% par rapport à son niveau d'avant l'annonce de l'acquisition d'Instacart

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57,7950 USD NASDAQ -2,41%
LYFT RG-A
17,9500 USD NASDAQ -4,22%
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