DoorDash prévoit un trimestre en hausse grâce à une forte demande de livraison
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DoorDash DASH.O a prévu une valeur brute des marchandises au quatrième trimestre supérieure aux attentes de Wall Street et a battu les estimations de revenus trimestriels mercredi, stimulée par une demande résiliente pour les livraisons et les partenariats avec les restaurants et les détaillants.

La société s'attend à ce que la valeur brute des marchandises, c'est-à-dire la valeur totale en dollars des commandes passées via sa plateforme, au quatrième trimestre, se situe entre 28,9 et 29,5 milliards de dollars, dépassant les estimations de 25,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

DoorDash a signé une série de partenariats, notamment avec la société de robotique Serve Robotics SERV.O , et des entreprises de vente au détail telles que Domino's Pizza et Kroger <KR.N >, dans le but d'étendre ses services à un plus grand nombre de clients à la recherche de services de livraison au dernier kilomètre.

Le GMV a augmenté de 25 % pour atteindre 25,02 milliards de dollars au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 24,09 milliards de dollars, avec un total de commandes en hausse de 21 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 3,45 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 3,36 milliards de dollars.

La marge nette du chiffre d'affaires est passée à 13,8 %, contre 13,5 % un an plus tôt, grâce à des recettes publicitaires importantes.

Le total des coûts et des dépenses a augmenté pour atteindre 3,19 milliards de dollars, contre 2,60 milliards de dollars l'année précédente. Les partenariats de l'entreprise ont également fait grimper les coûts au cours du trimestre. DoorDash a déclaré un bénéfice de 55 cents par action, manquant les estimations de 69 cents.

