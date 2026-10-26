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DoorDash est en pourparlers avancés pour racheter Instacart dans le cadre d'une opération d'environ 17 milliards de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 22:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires d'analystes aux paragraphes 10 et 11; ajout d'un graphique)

par Echo Wang et Milana Vinn

DoorDash DASH.O est en pourparlers avancés en vue d’acquérir Instacart CART.O dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la plateforme de livraison de courses à environ 17 milliards de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

L'accord pourrait être finalisé dès mercredi, bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'il aboutisse, a précisé cette source. Les négociations entre Instacart et Uber UBER.N ne sont plus d'actualité, a-t-elle ajouté.

L'action Instacart, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 13 milliards de dollars à la clôture vendredi, a progressé d'environ 8 % en séance régulière, tandis que celle de DoorDash a reculé d'environ 6 %.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de ces développements lundi.

Le secteur de la livraison de repas est confronté à une hausse des coûts de main-d’œuvre, à un durcissement de la réglementation applicable aux livreurs et à une concurrence croissante, après l’essoufflement de l’essor des commandes en ligne provoqué par la pandémie.

Cette opération potentielle intervient alors que les entreprises de livraison se développent dans les secteurs de l’épicerie et du commerce de détail afin de stimuler leur croissance au-delà de la livraison de repas, DoorDash ayant racheté Deliveroo et Uber ayant acquis Postmates et Delivery Hero .

Si elle aboutit, l’acquisition d’Instacart permettrait à DoorDash d’accéder au marché bien établi de la plateforme et à ses relations avec les détaillants, qu’elle pourrait associer à son propre vaste réseau de livraison et à sa base de clients.

La plateforme de courses alimentaires étudie actuellement une éventuelle vente et a mené des discussions préliminaires avec des acquéreurs potentiels, notamment Uber et DoorDash, a rapporté vendredi le site The Information, citant des sources proches du dossier.

Instacart n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’elle a été contactée par Reuters, tandis qu’Uber et DoorDash n’ont pas immédiatement répondu.

"D’un point de vue stratégique, DoorDash semble être le partenaire le plus naturel pour Instacart, compte tenu de la complémentarité entre son réseau de livraison de repas et l’expertise d’Instacart dans le domaine de l’épicerie", a déclaré Nick Smith, cofondateur du cabinet de conseil en stratégie de croissance Manifesto Growth Architects.

"Pour Uber, l’opportunité serait de renforcer sa position en tant que plateforme de services de proximité au quotidien. Mais une acquisition n’a de sens que si elle apporte une valeur ajoutée aux clients et une croissance rentable — et pas simplement une plus grande envergure."

Par ailleurs, Instacart a indiqué lundi dans un document réglementaire qu’elle mettrait fin à son activité de caddies intelligents Caper Cart d’ici la fin du deuxième trimestre 2027, prévoyant des charges avant impôts comprises entre 55 et 80 millions de dollars liées à cette décision.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
168,4400 USD NASDAQ -6,10%
INSTACART (MAPLEBEAR)
60,8800 USD NASDAQ +7,87%
UBER TECH
66,130 USD NYSE -0,80%
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