Les duels à scruter lors des élections américaines de mi-mandat

Le candidat républicain pour un siège de sénateur du Texas, Ken Paxton, s'exprime lors d'un meeting aux côtés du président américain Donald Trump à San Antonio (Texas), le 7 octobre 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Un jeune séminariste contre un procureur aux nombreux scandales ; un médecin devenu figure de la gauche contre un ex-agent du FBI : tour d'horizon des duels les plus attendus lors des élections américaines de mi-mandat le 3 novembre.

Les yeux braqués sur le Texas

Le Texas n’a pas élu de sénateur ou de gouverneur démocrate depuis plus de 30 ans. Mais la gauche américaine se met à rêver cette année.

James Talarico, ex-enseignant et séminariste presbytérien de 37 ans, espère remporter un siège au Sénat.

Relativement novice en politique, il s'est fait connaître l'an dernier par des vidéos devenues virales où il utilisait sa foi chrétienne pour condamner ses opposants républicains et leurs attaques contre la laïcité, notamment à l'école.

Un électeur américain dans un bureau de vote de Minneapolis, lors du premier jour de vote par anticipation dans le Minnesota (nord), le 16 octobre 2026 ( AFP / Tim Evans )

Face à lui, l'actuel procureur général du Texas, Ken Paxton. Ce fidèle parmi les fidèles de Donald Trump prône une politique ultraconservatrice, notamment contre l'avortement ou les droits LGBT+.

Sa carrière politique a été marquée par des scandales, mais cela n'a pas empêché le président républicain de lui apporter son soutien lors des primaires face au sénateur sortant, John Cornyn, plus consensuel.

Un pari risqué qui pourrait coûter un siège crucial aux républicains.

La "ceinture de rouille" encore contestée

Terres industrielles longtemps acquises aux démocrates, les États de la "ceinture de rouille" - autour des Grands Lacs - ont commencé à pencher davantage à droite avec l'irruption de Donald Trump en politique.

Après avoir voté pour Joe Biden en 2020, le Michigan a ainsi été remporté par le milliardaire républicain en 2024.

Pour le siège de sénateur en jeu, les républicains misent sur l'ex-député et agent du FBI Mike Rogers, tandis que les démocrates ont choisi Abdul El-Sayed.

Le candidat démocrate pour un siège au Sénat dans le Michigan, Abdul El-Sayed, fait signe à des partisans près de son bus de campagne à Flint, le 18 octobre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Ce médecin épidémiologiste aux idées ancrées à gauche a remporté les primaires face à une figure de l'establishment démocrate. L'élection est donc vue comme un test de la capacité de victoire des nouvelles personnalités issues de l'aile gauche du parti dans des territoires qui votent un temps démocrate, un temps républicain.

Dans l'Ohio voisin, le sénateur républicain sortant Jon Husted va tenter de conserver son siège face à Sherrod Brown, lui-même ex-sénateur depuis sa défaite en 2024. Les sondages les donnent actuellement au coude-à-coude.

L'Ohio élit également son prochain gouverneur : Vivek Ramaswamy - un temps candidat aux primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 avant de se rallier à Donald Trump - sera opposé à la démocrate Amy Acton.

Poisson et homard au menu

"Poisson, famille, liberté" : tel est - dans l'ordre - le slogan de campagne de Mary Peltola, candidate démocrate au Sénat en Alaska. Donald Trump a remporté l'État avec 13 points d'avance en 2024, mais le contexte actuel donne une chance à cette ancienne juge tribale amérindienne de l'emporter face au sénateur républicain sortant, Dan Sullivan.

Particularité de l'Alaska, les électeurs peuvent classer leurs candidats préférés sur leur bulletin de vote. Cette année, outre Mary Peltola et Dan Sullivan, figurera également... Dan Sullivan, homonyme du sortant.

La sénatrice républicaine Susan Collins et son rival démocrate Troy Jackson lors d'un débat à Bangor (Maine), le 15 octobre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le Maine est également le théâtre d'une campagne acharnée entre la sénatrice républicaine sortante Susan Collins - considérée comme modérée et parfois critique de Donald Trump - et le démocrate Troy Jackson, un bûcheron.

Les deux candidats ne manquent pas de souligner leur soutien au secteur de la pêche au homard, une industrie à plus d'un milliard de dollars annuels dans cet État côtier du nord-est. Mais ils s'écharpent principalement sur la question du coût de la vie, et particulièrement du prix des carburants.

Le Maine a voté démocrate à chaque élection présidentielle depuis 1992, mais paradoxalement, la républicaine Collins a été réélue sans discontinuer depuis 1996. Dans un contexte national défavorable à Donald Trump, 2026 pourrait être l'année de la défaite pour la sénatrice de 73 ans.

Les Grandes Plaines en ballotage

Iowa, Kansas et Nebraska : trois États agricoles du centre du pays et trois bastions républicains.

Le candidat indépendant Dan Osborn lors d'un événement de campagne dans une brasserie de Johnson Lake (Nebraska), le 3 septembre 2026 ( AFP / Austin Johnson )

Les sondages laissent cependant aux démocrates l'espoir d'y gagner au moins un siège au Sénat, notamment au Kansas, où le pasteur d'une méga-église, Adam Hamilton, fait trembler le sortant républicain Roger Marshall.

En Iowa, le démocrate Rob Sand est en position favorable pour devenir le prochain gouverneur tandis que Josh Turek, double champion paralympique de basket-ball, espère devenir sénateur contre la républicaine Ashley Hinson, actuellement députée.

Dans le Nebraska, pas de candidat démocrate mais un indépendant, Dan Osborn, qui compte surfer sur la vague de mécontentement contre Donald Trump pour battre le sénateur républicain sortant, Pete Ricketts.