DoorDash en hausse après avoir annoncé une valeur des commandes au deuxième trimestre supérieure aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** L'action DoorDash DASH.O progresse de 10 % à 184,76 $

** La plateforme de livraison de repas prévoit pour le deuxième trimestre une valeur brute des commandes (GOV) sur sa place de marché supérieure aux estimations, en raison d'une demande de livraison résiliente

** Elle table sur un GOV de 32,4 à 33,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 31,8 milliards, grâce à son expansion sur les marchés de l'épicerie, de la vente au détail et à l'international

** “La demande reste très forte... Le deuxième trimestre a bien démarré, et (nous) sommes optimistes quant aux tendances de la demande que nous observons dans notre activité”, a déclaré le directeur financier Ravi Inukonda

** DASH affiche également un BPA ajusté de 42 cents, supérieur à l'estimation des analystes de 36 cents – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action DASH affichait une baisse de 25,8 % depuis le début de l'année