DoorDash conclut un accord de 17 milliards de dollars pour racheter son concurrent américain Instacart, dans le cadre d'un pari de grande envergure sur la livraison de courses

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(Ajoute des informations contextuelles sur les négociations dans les paragraphes 5 à 7 et 11)

* DoorDash propose 65 dollars par action aux actionnaires d'Instacart

* La transaction devrait être finalisée fin 2027 ou au premier semestre 2028

* Les frais de résiliation d'Instacart sont fixés à 650 millions de dollars, ceux de DoorDash à 1,25 milliard de dollars

par Milana Vinn et Anuja Bharat Mistry

DoorDash DASH.O a annoncé jeudi son intention d’acquérir Instacart CART.O dans le cadre d’une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en pleine expansion de la livraison de courses, alors que la concurrence s’intensifie entre les plateformes basées sur des applications .

Cette opération, la plus importante jamais réalisée par DoorDash, permettra à l’entreprise de gagner en envergure en s’étendant, au-delà de la livraison de repas, à l’épicerie et à d’autres catégories de vente au détail, ce qui l’aidera à rivaliser avec des détaillants aux moyens financiers considérables tels que Walmart WMT.O et Amazon AMZN.O , qui ont mis en place de vastes réseaux de magasins, d’entrepôts et de livraison.

"L’épicerie est l’un des domaines les plus difficiles à maîtriser en ligne", a déclaré Tony Xu, cofondateur et directeur général de DoorDash, ajoutant qu’Instacart avait passé des années à apprendre à bien répondre aux besoins des épiciers.

Le fondateur d’Instacart, Apoorva Mehta, a indiqué que les deux entreprises avaient envisagé un rapprochement de manière intermittente pendant des années.

Les entreprises ont entamé des discussions concernant un éventuel accord au cours de l’été, et début septembre, le directeur général d’Instacart a fait savoir au directeur général de DoorDash que son entreprise étudiait différentes options stratégiques, selon une source proche du dossier.

Instacart a également mené des discussions préliminaires avec Uber, mais la société de VTC n’a finalement pas donné suite à cette transaction, en partie parce qu’elle avait annoncé, quelques mois plus tôt, l’acquisition de la plateforme allemande de livraison de repas Delivery Hero pour 14,8 milliards de dollars, a précisé la source.

DoorDash et Instacart n’ont pas immédiatement répondu à la demande de Reuters concernant les détails relatifs à la date à laquelle les négociations ont débuté.

"Le marché de la livraison de repas par les restaurants arrive à maturité, et la croissance repose désormais sur des commandes plus fréquentes et à plus forte valeur ajoutée: courses hebdomadaires, articles de première nécessité et vente au détail", a déclaré Martin Szumski, analyste chez Morningstar.

Parallèlement, la consolidation s’est accélérée au niveau mondial alors que les entreprises doivent faire face à un ralentissement des commandes, à une hausse des coûts et à un contrôle réglementaire plus strict concernant le traitement des travailleurs indépendants.

La livraison de courses en ligne a gagné du terrain, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité. La flambée des prix de l’essence pendant la guerre en Iran pourrait donner aux consommateurs une raison supplémentaire d’éviter de se rendre en magasin.

Les entreprises nées de l’IA bouleversent la manière dont les consommateurs font leurs achats en ligne. De plus en plus d’acheteurs effectuent leurs achats à l’aide de plateformes d’IA agentique telles que Muse de Meta et l’application d’assistant personnel Instinct.

LES DÉTAILS DE L'OPÉRATION

DoorDash a proposé aux actionnaires d’Instacart 65 dollars par action détenue, soit une prime d’environ 26 % par rapport au cours de clôture de l’action le 22 octobre, avant que les premières rumeurs de négociations ne fassent surface.

Le paiement se fera à hauteur d’au moins 75 % en espèces, les actionnaires d’Instacart pouvant choisir entre des espèces, des actions DoorDash ou une combinaison des deux, ont indiqué les entreprises.

L'action Instacart, anciennement connue sous le nom de Maplebear, est restée stable à 58,35 dollars en début de séance. Elle avait atteint lundi un plus haut historique à 62 dollars.

L'action DoorDash a bondi de près de 6 % après que la société a également annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Elle a reculé d'environ 25 % depuis le début de l'année jusqu'à sa dernière clôture.

DES OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES SE PROFILENT

La transaction devrait être finalisée fin 2027 ou au premier semestre 2028.

"Le principal risque réside dans l’obtention des autorisations réglementaires", ont indiqué les analystes de CFRA Research dans une note, ajoutant que le long délai prévu pour la finalisation de la transaction suggère que les deux parties s’attendent à un examen de la concurrence prolongé.

"Le contexte réglementaire actuel est globalement favorable, mais la longue période prévue pour la finalisation de l’opération expose celle-ci à d’éventuels changements de politique", ont-ils ajouté.

Le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York (DCWP) a déclaré mercredi qu’une éventuelle fusion s’inscrivait dans la continuité d’une "tendance inquiétante" à la consolidation des entreprises.

DoorDash prévoit de conserver la marque et l’application d’Instacart après la finalisation de l’opération et de fusionner les programmes d’adhésion des deux entreprises, tout en s’engageant à ne pas exiger des épiciers qu’ils utilisent exclusivement ses services de livraison.

Selon un document réglementaire, Instacart serait tenu de verser à DoorDash une indemnité de résiliation de 650 millions de dollars, tandis que DoorDash devrait payer 1,25 milliard de dollars si l’opération venait à être annulée dans certaines circonstances.