DONTNOD ENTERTAINMENT : LIFE IS STRANGE(TM) 2 : ÉPISODE 1 DÉSORMAIS DISPONIBLE GRATUITEMENT!

Partez à l'aventure avec la série encensée par la critique

sur PS4, Xbox One et PC

Paris, le 17 septembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Square Enix®, sont heureux d'annoncer que Life is Strange(TM) 2 : Épisode 1, issu de la série primée Life is StrangeTM vendue à plusieurs millions d'exemplaires, est dorénavant gratuit sur PlayStation®4, Xbox One® et PC Windows/Steam.

Entrez dans l'univers de Life is Strange(TM) 2 : Épisode 1 :

https://youtu.be/sWLTTy100Aw

Life is Strange(TM) 2 : Épisode 1 offre trois heures de gameplay qui ont lieu après un événement tragique qui a poussé les frères Sean et Daniel Diaz à fuir leur foyer. Craignant la police et devant gérer le nouveau pouvoir de télékinésie de Daniel qui lui permet de déplacer des objets par la force de sa pensée, les frères décident d'aller se réfugier au Mexique.

À seize ans, Sean se retrouve désormais responsable de la sécurité et du bien-être de Daniel, et il doit lui apprendre la différence entre le bien et le mal. En incarnant Sean, vos décisions détermineront le destin des personnes que vous croiserez. Et votre frère n'échappera pas à la règle.

De Washington à l'Oregon, mais aussi la Californie, la route vers le Mexique sera longue et semée d'embûches, mais aussi pleine d'amitié, d'émerveillement et de possibilités.

Ce périple scellera le sort de la relation fraternelle entre Sean et Daniel.

La saison complète de Life is StrangeTM 2, qui a récemment fait remporter à la série son deuxième BAFTA, est également disponible en versions boîte et numérique sur PC/Steam, le système PlayStation®4 et toute la gamme Xbox One.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD Entertainment a déclaré « Comme pour la première saison de Life is StrangeTM, rendre le premier épisode gratuit permet de faire découvrir cette nouvelle saison à un public encore plus large partout dans le monde et ainsi de redynamiser les ventes. »

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com







À propos de Square Enix External Studios

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, ainsi que des titres tels que Batman: Arkham Asylum® et Sleeping Dogs®.

À propos de Square Enix, Inc.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 154 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 82 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 78 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd.

Plus d'informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/

Life Is Strange 2 © 2018-2020 Square Enix Ltd. Tous droits réservés.

Développé par DONTNOD Entertainment SA.

LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Square Enix Holdings Co., Ltd. DONTNOD is a trademark of DONTNOD Entertainment SA. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.