16 novembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a le plaisir d'annoncer la nomination de Frédérique Fourny-Jennings en qualité de Managing Director de son nouveau studio canadien, basé à Montréal.

Son expérience, au Canada et aux États-Unis au sein des plus grandes sociétés de jeux vidéo telles que Microsoft et Ubisoft, notamment en direction de projets, en gestion de production et en ressources humaines, seront des atouts clés pour structurer et développer le studio Montréalais. Dotée de compétences solides dans la création de structures et forte d'une approche multiculturelle, elle saura accompagner et encadrer cette nouvelle équipe dans le respect des valeurs de DONTNOD.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir Frédérique, dont les multiples compétences vont être précieuses pour structurer notre nouvelle filiale. Riche de plus de 20 ans d'expérience au sein du secteur, Frédérique a acquis une connaissance profonde de l'industrie du jeu vidéo, des processus et des métiers de la production, qui seront de véritables atouts pour accompagner l'expansion générale du studio. Nous partageons la même vision et la même conviction que DONTNOD possède un fort potentiel de développement. »

Frédérique Fourny-Jennings, Managing Director déclare : « C'est un incroyable privilège pour moi de rejoindre DONTNOD dans ce rôle clé, au commencement de l'histoire Montréalaise du studio. Des jeux comme Life is Strange et Tell me Why, ont immédiatement résonné en moi, parce qu'en plus de correspondre à mon profil de « gamer », ce sont des aventures qui abordent des sujets de société qui nous touchent autant dans nos vies professionnelles que personnelles. Les valeurs de courage, de diversité et d'inclusion portées par ces projets me sont très chères. Je me réjouis de contribuer au développement de DONTNOD Montréal, dont la culture s'inscrira dans les valeurs du studio, et s'attachera à les enrichir à travers cette nouvelle équipe et ce nouveau projet. »

Québécoise de cœur et naturalisée Canadienne, Frédérique Fourny-Jennings est née en France, a grandi en Afrique de l'Ouest, et vit en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans.

Frédérique a débuté sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo en 1998 chez Ubisoft Montréal, où elle a occupé différents postes en gestion de projet et notamment en production, avant d'être nommée à la Direction du département de Localisation1 couvrant le territoire des Amériques pour le groupe.

C'est tout naturellement, alors qu'elle dirigeait la localisation, le studio de Motion Capture et le studio Audio d'Ubisoft Montréal, qu'elle a fondé en 2011 le Studio ALICE, destiné à être un « one stop shop » pour les besoins narratifs des productions de jeux.

Après un séjour de 6 ans aux États-Unis durant lequel elle a été Producer pour Microsoft Game Studios sur des franchises telles que, Minecraft et Forza, elle a saisi l'opportunité de son retour à Montréal, pour occuper jusqu'à récemment le poste de Talent Acquisition & Attraction Strategy Manager chez Ludia, un des leaders du jeu vidéo mobile au Canada.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com







DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

1 adaptation des caractéristiques d'un jeu aux spécificités culturelles d'un marché