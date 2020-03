DONTNOD ENTERTAINMENT : DONTNOD ÉTOFFE SES SAVOIR-FAIRE EN ÉDITION ET MARKETING AU SERVICE DE SES CONTENUS ORIGINAUX

DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce la création de pôles Edition et Marketing afin d'accompagner les sorties des jeux du studio.

L'arrivée de nouveaux acteurs dans la distribution digitale des jeux vidéo et leur constante recherche de contenus de qualité ont permis à DONTNOD de renforcer sa position dans la chaîne de valeur. Ainsi, le studio a signé un premier contrat en direct avec le distributeur Epic Games Store, l'été dernier. Ce type d'accord se caractérise par des minimums garantis pour financer la production des jeux, la conservation des propriétés intellectuelles par le studio et des royalties en forte hausse (88%) reversées en totalité au studio sans intermédiaire. Dans le cadre de l'évolution actuelle de l'industrie du jeu vidéo, DONTNOD a décidé d'accélérer le processus initié lors de l'introduction en Bourse en développant ses activités d'Édition et de Marketing et renforce ainsi sa stratégie de création de valeur.

Sous la responsabilité de Samuel Jacques, CCO (Chief Content Officer) de DONTNOD, Xavier Spinat, ex-Directeur de Production chez Ubisoft, a été recruté pour diriger le département Édition et Sophie Filip, ex-Marketing Global Manager de Wargaming, a pris les commandes du Marketing. Ces nouvelles expertises permettront à DONTNOD d'auto-publier une partie croissante de ses jeux et de profiter pleinement de la désintermédiation en faveur des studios de développement. Ces départements travaillent d'ores et déjà sur la sortie de Twin MirrorTM, le premier titre auto-édité du studio.

Parallèlement à ce développement, DONTNOD conserve son partenariat privilégié avec Microsoft dans le cadre d'un contrat classique et d'une production entièrement financée pour Tell Me WhyTM, ce qui lui permet de bénéficier de la force de frappe et de la très large audience du GAFAM. Après le succès rencontré par VampyrTM, le studio poursuit également sa collaboration avec Focus Home Interactive sur sa nouvelle coproduction (projet 8).

« Je suis très heureux d'accueillir Xavier et Sophie pour le lancement de nos départements Edition et Marketing. Leurs expériences et compétences respectives seront de formidables atouts pour garantir la meilleure publication de nos créations originales en cohérence avec les attentes du public et du marché tout en capitalisant sur notre marque mondialement reconnue » déclare Oskar Guilbert, PDG de DONTNOD.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

