Données post-réunion de la Fed : logement, marché du travail et industrie manufacturière au programme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains progressent; le Nasdaq gagne >1 %, le S&P 500 près de 1 %

* Le secteur technologique arrive en tête des secteurs en hausse du S&P 500, tandis que celui des biens de consommation de base est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,9 %

* Le dollar recule légèrement; le brut américain baisse >1 %; le bitcoin progresse; l'or gagne >2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,95 %

17 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

DONNÉES POST-RÉUNION DE LA FED: LOGEMENT, MARCHÉ DU TRAVAIL ET INDUSTRIE AU PROGRAMME

Les marchés ont entamé leur journée de jeudi avec une série d’indicateurs économiques destinés à les aider à digérer la première hausse des taux de la Fed qu’ils ont dû avaler depuis plus de trois ans.

À commencer par le marché immobilier en berne : les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis USHST=ECI ont reculé de 2,6 % en août pour s’établir à 1,275 million d’unités en taux annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR), selon le département du Commerce.

Ce chiffre est inférieur de 2,6 % aux 1,309 million d’unités SAAR attendues par les analystes, et prolonge la baisse de 9,0 % enregistrée en juillet.

Mais en y regardant de plus près , on constate que les projets de maisons individuelles — qui représentent la part du lion du total — ont en réalité augmenté de 7,6 %. La baisse globale est imputable au segment volatil des logements collectifs, qui a chuté de 21,7 %.

Quant aux permis de construire USBPE=ECI — considérés comme l’un des indicateurs les plus prospectifs du marché immobilier —, ils ont reculé de 2,7 % pour s’établir à 1,394 million d’unités en taux annualisé (SAAR), soit 1,1 % de moins que le consensus.

Dans ce domaine, les permis pour les projets de maisons individuelles ont baissé de 1,8 % et ceux du segment des logements collectifs ont reculé de 4,3 %.

« Les constructeurs immobiliers voient la demande s’évaporer cette année alors que les taux hypothécaires à 30 ans approchent à nouveau les 7,0 % », écrit Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide. « Avec un stock de logements neufs à vendre correspondant désormais à 9,6 mois, de nombreux constructeurs sont contraints d’augmenter les incitations ou de baisser les prix pour vendre des logements dans les conditions d’achat actuelles. »

« Cela réduit les marges à un moment où les coûts des intrants et de la main-d’œuvre continuent d’augmenter, ce qui laisse présager une baisse des mises en chantier et un ralentissement des livraisons de logements à venir. »

Toujours dans le secteur immobilier, les contrats signés pour les ventes en attente , concernant les logements existants aux États-Unis USNAR=ECI , ont progressé de manière inattendue de 0,3 % le mois dernier, selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR). Ce résultat va à l’encontre de la baisse de 0,6 % prévue par les économistes.

Cette hausse ne représente toutefois qu’un léger rebond par rapport à la baisse de 2,6 % (révisée à la baisse) enregistrée en juillet.

« Les acheteurs ont continué à signer des contrats de manière régulière en août, malgré la hausse des taux hypothécaires », écrit Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. « Cependant, le marché immobilier reste atone, le nombre de signatures de contrats étant inférieur à celui de l’année dernière. Cela s’explique par le fait que la hausse des taux hypothécaires compense l’augmentation du pouvoir d’achat générée par la création d’emplois et la croissance des revenus, qui dépasse celle des prix de l’immobilier. »

L’indice des ventes de logements en attente de la NAR stagne près du niveau le plus bas atteint juste après les confinements obligatoires liés au COVID-19, depuis que les taux hypothécaires fixes à 30 ans ont franchi la barre des 6 % il y a plus de quatre ans.

La semaine dernière, 196 000 travailleurs américains ont rejoint la file d’attente devant l’agence pour l’emploi

USJOB=ECI , ce qui représente une baisse hebdomadaire de 4,9 % et un chiffre inférieur de 12 000 aux prévisions des économistes.

Toutefois, si l’on fait abstraction de la volatilité hebdomadaire, la moyenne mobile sur quatre semaines affiche une légère tendance à la baisse.

Les nouvelles demandes d’allocations chômage oscillent pour l’essentiel depuis des mois autour de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs décennies, et après la publication en août d’un rapport sur l’emploi bien meilleur que prévu, il est difficile de contester l’avis du président de la Fed, Kevin Warsh , selon lequel le marché du travail est en bonne santé et l’économie dans son ensemble peut résister aux tensions liées à une hausse des taux d’intérêt.

Les demandes d’allocations chômage USJOBN=ECI , publiées avec une semaine de retard, ont reculé de 2,2 % pour s’établir à 1,730 million, soit 50 000 de moins que ce qu’avaient prévu les analystes.

Le retour lent et progressif des demandes d’allocations de chômage continues à leurs niveaux d’avant la pandémie va de pair avec la récente amélioration de la confiance sur le marché de l’emploi. Malgré tout, un faible taux de démission suggère que les travailleurs sont loin de se sentir en sécurité.

« Ce rapport montre clairement qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de licenciements dans l’économie », déclare Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. « Le marché du travail est solide. »

« À un moment donné, la hausse des coûts énergétiques et des prix des matières premières poussera les entreprises à licencier les salariés marginaux pour préserver leurs marges bénéficiaires, mais rien n’indique que ce soit le cas pour l’instant. »

Du côté de l’industrie manufacturière, l’indice des conditions commerciales de la Fed de Philadelphie USPFDB=ECI a ralenti ce mois-ci, perdant 9,6 points pour s’établir à 37,8, un résultat supérieur au consensus de 30,5.

Les composantes « nouvelles commandes », « emploi » et « perspectives de croissance » ont reculé, tout en restant en territoire d’expansion.

Les prix des intrants, déjà élevés – un indicateur avancé de l’inflation –, ont encore augmenté, tandis qu’un nombre croissant d’entreprises ont signalé des hausses des prix de leurs propres produits.

Ce ralentissement fait écho au rapport de septembre de l’Empire State publié mardi, suggérant que l’activité manufacturière dans la région de l’Atlantique lève le pied.

Pour autant, « les indicateurs généraux de l’enquête concernant l’activité future continuent de laisser entrevoir des perspectives de croissance pour les six prochains mois », précise le communiqué de presse.

Des chiffres positifs de la Fed de Philadelphie et de l’Empire State indiquent une croissance mensuelle, tandis que des résultats négatifs signalent une contraction.

(Stephen Culp)

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