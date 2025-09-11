Données positives pour un vaccin contre le pneumocoque chez Merck
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 13:48
L'essai a évalué l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de CAPVAXIVE par rapport au PPSV23 (vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque) chez des enfants et des adolescents.
Il a provoqué des réponses immunitaires contre les 21 sérotypes évalués par les titres moyens géométriques (TMG) de l'activité opsonophagocytaire spécifique au sérotype (OPA) 30 jours après la vaccination (critère d'immunogénicité secondaire).
Capvaxive n'était pas inférieur au PPSV23 pour chacun des 12 sérotypes partagés entre les vaccins et supérieur au PPSV23 pour chacun des neuf sérotypes uniques à Capvaxive (critère d'immunogénicité primaire).
Enfin, les proportions de participants présentant des effets secondaires (EI), y compris des EI systémiques et graves liés au vaccin, étaient généralement comparables entre les groupes (critère d'évaluation principal de l'innocuité).
Valeurs associées
|84,040 USD
|NYSE
|0,00%
