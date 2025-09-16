Données positives en monde réel pour Wegovy (Novo Nordisk)
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 09:13
Ces résultats suggèrent que le sémaglutide pris pour la gestion du poids a aidé à supprimer le 'bruit des aliments' (des pensées indésirables et intrusives à propos de la nourriture) en plus de son effet établi sur la perte de poids.
Plus précisément, la proportion de personnes ayant déclaré avoir des pensées constantes à propos de la nourriture tout au long de la journée a plongé de 46 points, s'établissant à 16% contre 62% avant le début du traitement par Wegovy.
Le laboratoire danois rapporte aussi que la majorité des personnes interrogées ont signalé une amélioration de leur santé mentale (64%) et déclaré avoir adopté un mode de vie plus sain (76%), ainsi que des habitudes plus saines (80%).
