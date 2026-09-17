Données positives d'une étude de phase 3b pour Novo

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk a annoncé la publication dans le Journal of Thrombosis and Haemostasis des résultats positifs d'une étude de phase 3b.

L'essai a validé la tolérance et la facilité d'utilisation du Denecimig, un traitement expérimental administré par stylo injecteur sous-cutané chez les adolescents et adultes atteints d'hémophilie.

Ces données viennent appuyer le dossier d'homologation (BLA) actuellement en cours d'examen auprès de la FDA américaine (Food and Drug Administration) pour une administration en prophylaxie de routine (posologies hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles).

L'étude de Novo démontre que le passage direct du traitement par Emizizumab (injecté par flacon et seringue) au stylo Denecimig s'effectue sans période de sevrage ni dose de charge initiale, éliminant ainsi les risques de rupture de protection ou de surdosage.