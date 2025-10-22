Données de phase 2 positives pour l'efdoralprine alfa de Sanofi
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 07:25
L'étude a ainsi démontré une augmentation moyenne statistiquement significative des taux d'AAT (alpha-1 antitrypsine) fonctionnels dans la plage normale, par rapport aux patients recevant un traitement de remplacement dérivé du plasma hebdomadaire à la semaine 32.
Elle a aussi démontré une augmentation moyenne supérieure de la concentration moyenne de fAAT et un pourcentage plus élevé de jours au-dessus de la limite inférieure de la plage normale pour les schémas d'administration toutes les trois ou quatre semaines.
L'efdoralprine alfa recombinante a été bien tolérée, avec un profil d'événements indésirables similaire à celui du traitement dérivé du plasma. Un suivi supplémentaire sur la sécurité d'emploi sera évalué dans l'étude de phase 2 ElevAATe OLE.
Ces données soutiennent les schémas posologiques de trois et quatre semaines pour l'efdoralprine alfa, ce qui représenterait une amélioration significative en termes de commodité par rapport à une thérapie dérivée du plasma, administrée chaque semaine.
Valeurs associées
|86,2900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La France est en tête du palmarès européen en terme de nombre de brevets déposés par des organismes de recherche publique, avec le CNRS, le CEA et l'Inserm parmi les institutions les plus innovantes, selon une étude de l'Office européen des brevets (OEB). Pour ... Lire la suite
-
La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi avoir choisi l'industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option, soit un investissement de 2 milliards d'euros avant l'arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche. Les ... Lire la suite
-
Le groupe français de luxe Hermès a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 3,9 milliards d'euros, "en légère amélioration par rapport au second trimestre en Europe, en Amérique et en Asie". "À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, ... Lire la suite
-
La deuxième banque italienne UniCredit a vu son bénéfice net augmenter de 4,7% au troisième trimestre 2026, à 2,6 milliards d'euros, la hausse des commissions et une réduction des coûts compensant le recul des revenus engendrés par les taux d'intérêt. Ce résultat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer