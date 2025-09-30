Données à quatre ans positives pour Ixchiq de Valneva
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 08:10
Selon ces données, 95% des 254 adultes en bonne santé participant encore à l'essai VLA1553-303 ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séropositivité quatre ans après une seule injection du vaccin.
La persistance des anticorps en termes de moyenne géométrique des titres d'anticorps et de taux de séroconversion est demeurée comparable chez les adultes âgés de 65 ans et plus, et chez les jeunes adultes âgés de 18 à 64 ans.
'La durabilité de la réponse immunitaire est un avantage compétitif clé pour un vaccin ciblant une maladie épidémique comme le chikungunya', met en avant Valneva, ajoutant qu'aucun problème de sécurité n'a été observé ou identifié.
Valeurs associées
|4,574 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt et Nidal al-Mughrabi Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accepté un plan de paix parrainé par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui ravage ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ... Lire la suite
-
La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer