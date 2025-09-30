 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Données à quatre ans positives pour Ixchiq de Valneva
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 08:10

Valneva fait état de données positives quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq, démontrant une persistance des anticorps chez les adultes âgés de 65 ans et plus, comparable à celle des jeunes adultes.

Selon ces données, 95% des 254 adultes en bonne santé participant encore à l'essai VLA1553-303 ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séropositivité quatre ans après une seule injection du vaccin.

La persistance des anticorps en termes de moyenne géométrique des titres d'anticorps et de taux de séroconversion est demeurée comparable chez les adultes âgés de 65 ans et plus, et chez les jeunes adultes âgés de 18 à 64 ans.

'La durabilité de la réponse immunitaire est un avantage compétitif clé pour un vaccin ciblant une maladie épidémique comme le chikungunya', met en avant Valneva, ajoutant qu'aucun problème de sécurité n'a été observé ou identifié.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

