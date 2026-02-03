 Aller au contenu principal
Donerail propose de racheter MarineMax dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les actions au paragraphe 2, et sur les activités de MarineMax au paragraphe 6)

L'investisseur activiste Donerail Group a déclaré mardi qu'il avait soumis une proposition indicative non contraignante pour acquérir MarineMax HZO.N à 35 dollars par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces qui valoriserait la société de services pour superyachts à 1,1 milliard de dollars.

Les actions de MarineMax, qui étaient en hausse de 2,2 % avant la cloche, ont clôturé à 30 dollars lundi, ce qui valorise la société à environ 661 millions de dollars.

L'offre fait suite à des mois de pression de la part de Donerail, qui a exhorté MarineMax à envisager une vente de la société et à remplacer son directeur général, alors que le secteur des marinas devient de plus en plus attractif pour les investisseurs.

MarineMax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le secteur des bateaux de plaisance est très fragmenté par nature, la plupart des détaillants possédant peu de magasins, ce qui rend le marché ouvert à la consolidation.

MarineMax exploite des marinas de luxe et des services de courtage de yachts, et fabrique des yachts de sport et des bateaux à moteur haut de gamme. Elle possède plus de 120 sites dans le monde, dont plus de 70 concessionnaires et 65 ports de plaisance et installations de stockage.

Donerail est actuellement l'un des principaux actionnaires de MarineMax, puisqu'il détient plus de 4 % de ses actions en circulation, a indiqué le groupe d'investissement.

