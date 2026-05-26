Doncasters annonce une hausse de 26 % de son chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste et du contexte aux paragraphes 5, 7 et 9) par Arasu Kannagi Basil

Doncasters a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, annonçant une hausse de 26 % de son chiffre d'affaires au cours des trois premiers mois de 2026, alors que la vague de nouvelles introductions en bourse d'entreprises liées à la défense se poursuit.

Le fabricant de pièces aérospatiales a déclaré une perte nette de 47 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 237 millions de dollars au cours du trimestre clos le 29 mars, contre une perte nette de 53 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 188 millions de dollars un an plus tôt.

Ce dépôt vient s'ajouter à la liste croissante des entreprises liées à la défense qui ont afflué vers les marchés boursiers ces derniers mois pour saisir l'opportunité créée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Le fournisseur de matériel spatial et de défense Applied Aerospace & Defense a également lancé mardi sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis .

“Outre les conflits à l'étranger et un budget américain de la défense en pleine expansion, les valeurs du secteur de la défense sont considérées comme 'résistantes à l'IA', ce qui reste une préoccupation majeure,” a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et les ETF.

Doncasters, fondée à Sheffield, au Royaume-Uni, en 1778, a débuté comme une entreprise de fabrication de limes et s'est progressivement diversifiée dans la transformation et le forgeage de l'acier.

La société, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre, se concentre désormais sur la fabrication de pièces complexes pour les moteurs aérospatiaux et les turbines à gaz industrielles. Elle fournit des motoristes tels que GE Aerospace, Honeywell HON.O , Pratt & Whitney, Rolls Royce et Safran SAF.PA .

Doncasters a mené à bien une restructuration de sa dette en 2020 après un rachat par ses créanciers de la société de capital-investissement Dubai International Capital, aujourd'hui disparue.

Depuis, l'entreprise a redressé ses activités, son chiffre d'affaires ayant plus que doublé entre 2020 et 2025.

Elle exploite 14 usines produisant des superalliages à base de nickel et de cobalt, des pièces moulées de précision et des systèmes de soudage par goujons en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni et en Asie.

Jefferies et Morgan Stanley sont les co-teneurs de livre principaux. Doncasters sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “DPC”.