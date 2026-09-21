Donatella Versace s'associe à REVOLVE, une enseigne de mode destinée à la génération Z

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(Mise à jour complète avec communiqué de REVOLVE)

Le groupe REVOLVE RVLV.N , distributeur en ligne coté à la Bourse de New York,a annoncé lundi la créationd’une coentreprise avec Donatella Versace afin de lancer une nouvelle activité dans les domaines de la beauté et de la mode, destinée aux jeunes consommateurs.

L'annonce de ce partenariat intervient alors que le groupe de luxe Prada s'apprête à relancer la marque Versace, qu'il a acquise en 2025 pour environ 1,3 milliard d'euros.

Donatella Versace, âgée de 71 ans, a occupé le poste de directrice artistique du groupe fondé par son défunt frère Gianni jusqu’en mars 2025 , date à laquelle elle est devenue ambassadrice en chef de la marque célèbre pour son logo Méduse.

En février , Prada a embauché Pieter Mulier, anciennement chez Alaia ( CFR.S ), propriété de Richemont, au poste de directeur artistique. Mulier devrait présenter sa première collection au début de l’année prochaine.

REVOLVE a déclaré que "ce partenariat apportera la vision créative unique de Donatella à une toute nouvelle plateforme en ligne".

Le groupe a ajouté qu’il allait associer "ses décennies d’influence dans les domaines de la mode, de la musique, du divertissement et de la culture populaire à l’approche axée sur le numérique de REVOLVE, à sa communauté mondiale et à sa capacité à transformer les débats culturels en opportunités commerciales".

Avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros l'année dernière, REVOLVE se présente comme "le distributeur de mode nouvelle génération destiné aux consommateurs de la génération Y et de la génération Z", proposant des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de beauté et des articles pour la maison via son site web et ses applications mobiles.

Un représentant de Prada a refusé de commenter cette information concernant le partenariat.

(1 dollar = 0,8717 euro)