Donald Trump signe des décrets pour baisser le prix de médicaments

WASHINGTON, 24 juillet (Reuters) - Le président américain Donald Trump a signé quatre décrets visant à faire baisser le prix de médicaments sur ordonnance au moment où il mène une campagne ardue pour sa réélection tout en faisant face aux critiques sur sa gestion de l'épidémie de coronavirus. L'un des décrets permettrait d'importer légalement des médicaments sur ordonnance moins chers de pays comme le Canada, un autre imposerait que les rabais consentis par les groupes pharmaceutiques, aujourd'hui captés par des intermédiaires, bénéficient aux patients, a expliqué Donald Trump. Un autre décret vise à diminuer le coût de l'insuline. Les dirigeants de grands groupes pharmaceutiques ont demandé à ce qu'une réunion soit organisée pour discuter des moyens de faire baisser les prix, a expliqué le dirigeant. "Nous faisons passer les patients devant les lobbyistes, les citoyens âgés avant les intérêts particuliers et nous faisons passer l'Amérique d'abord", a déclaré Donald Trump. Le président, critiqué face à la hausse du nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis et en recul dans les sondages sur l'élection du 3 novembre, avait déjà demandé au Congrès de réfréner les coûts des médicaments. (Jeff Mason et Alexandre Alper, version française Gwénaëlle Barzic)

