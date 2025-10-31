 Aller au contenu principal
Donald Trump s'entretiendra avec CBS News pour la première fois après un procès, selon Semafor
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump s'entretiendra vendredi après-midi avec Norah O'Donnell, présentatrice de la chaîne CBS, pour la première fois depuis le procès qu'il lui a intenté, a rapporté Semafor.

En juillet, Paramount a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par Donald Trump, qui affirmait que CBS avait édité de manière trompeuse une interview de Kamala Harris, son adversaire démocrate à l'élection présidentielle de l'année dernière, dans le cadre de l'émission "60 Minutes".

Paramount Skydance PSKY.O , société mère de CBS, a nommé Bari Weiss rédactrice en chef de CBS News au début du mois, dans le cadre d'un accord visant à acquérir le média en ligne de centre-droit qu'elle a fondé, The Free Press.

CBS News et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur ce rapport.

CBS a également nommé un nouveau médiateur qui avait précédemment dirigé l'Institut Hudson, un groupe de réflexion conservateur.

David Ellison, le fils du cofondateur d'Oracle Larry Ellison, a repris le réseau CBS et d'autres propriétés de Paramount au début de l'année, lorsque sa société Skydance Media a fusionné avec Paramount Global dans le cadre d'un accord de 8,4 milliards de dollars.

Semafor avait rapporté au début du mois que la Maison Blanche était en pourparlers avec l'émission "60 Minutes" de CBS News au sujet d'une interview de Donald Trump.

