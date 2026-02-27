 Aller au contenu principal
BMW mise sur des robots humanoïdes pour aider ses employés en usine
information fournie par AFP 27/02/2026 à 17:18

AEON, un robot humanoïde créé par l’entreprise Hexagon, remet une pièce destinée à une voiture alors qu’il est présenté par le consructeur automobile BMW à Munich (Allemagne), le 27 février 2026 ( AFP / Michaela STACHE )

Le constructeur allemand de voitures haut de gamme BMW a annoncé vendredi le déploiement, pour la première fois, de robots humanoïdes dans une de ses usines afin d'automatiser certaines tâches de production, sans prévoir de suppressions d'emplois.

A partir de l'été prochain, une phase pilote de plusieurs mois sera lancée dans l'usine de Leipzig (est de l'Allemagne), où deux robots à l'apparence humaine, développés par l’entreprise suédoise Hexagon, assisteront les employés sur des tâches essentielles à la production des véhicules.

Lors d'une présentation devant la presse à Munich, le futur président du directoire de BMW et actuel directeur de la production, Milan Nedeljkovic, a souligné que l'intelligence artificielle (IA) intégrée à ces robots était "suffisamment intelligente" pour "leur permettre de prendre leurs propres décisions", s'intégrant pleinement dans l'environnement industriel automobile.

Baptisé AEON, le robot humanoïde - doté d'une tête et de deux bras - mesure 1,65 mètre pour 60 kilos.

Le robot humanoïde AEON, fabriqué par l'entreprise Hexagon, présenté par le constructeur automobile BMW alors qu'il travaille sur une voiture avec un scanner laser, à Munich (Allemagne), le 27 février 2026 ( AFP / Michaela STACHE )

Se déplaçant sur deux roues, il peut manipuler et transporter de manière autonome différents composants dans une usine entièrement scannée et numérisée.

Avec ses 22 capteurs et différents types de caméras, le robot a "pleinement conscience de son environnement" et peut "trouver le chemin optimal", a affirmé le président d'Hexagon Robotics, Arnaud Robert.

Doté d'une autonomie d'environ trois heures, il peut remplacer sa batterie en une trentaine de secondes grâce à une station de recharge automatique.

Le prix exact du robot n'a pas été communiqué, mais il s'agit selon M. Robert d'un montant "à six chiffres".

L'automatisation de processus avec l'IA suscite de plus en plus de craintes de potentielles suppressions d'emplois.

Mais le responsable de la numérisation du groupe BMW, Michael Ströbel, a assuré qu'il "n'était pas prévu de réduire la main-d’œuvre" à cause de l'arrivée de robots.

Le chancelier allemand Friedrich Merz visite un showroom présentant des robots de l'entreprise chinoise Unitree Robotics à Hangzhou, dans l’est de la Chine, le 26 février 2026 ( AFP / Jade Gao )

En janvier, le géant automobile sud-coréen Hyundai avait dévoilé au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas sa version du robot humanoïde Atlas, créé en collaboration avec ses créateurs chez Boston Dynamics, qu'il prévoit de tester dans des usines.

Face à la concurrence asiatique, surtout chinoise, l'industrie automobile allemande en grande difficulté cherche à rattraper son retard en matière de compétitivité et d'innovation.

Lors d'une visite d'Etat en Chine jeudi, le chancelier Friedrich Merz a assisté à une impressionnante danse coordonnée de robots humanoïdes conçus par l'entreprise chinoise Unitree, visant à montrer les progrès fulgurants que le pays a réalisés ces dernières années.

