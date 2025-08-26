 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Donald Trump passe à la vitesse supérieure dans son assaut contre la Fed
information fournie par AOF 26/08/2025 à 16:05

(AOF) - Dans une lettre publiée hier, Donald Trump a indiqué disposer des " motifs suffisants " pour démettre la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, et qu'il la révoquait avec effet immédiat. Le président américain fait ainsi monter de plusieurs crans la pression contre la Fed alors qu'il concentrait auparavant ses attaques sur " Trop tard " Jerome Powell. Donald Trump reproche à ce dernier de ne pas baisser les taux.

La décision de l'exécutif américain fait suite à des allégations selon lesquelles, Lisa Cook aurait demandé des prêts hypothécaires pour deux propriétés distinctes à deux semaines d'intervalle en 2021, avant de devenir gouverneure de la Fed.

"(…) Aucune cause n'existe en vertu de la loi, et il n'a pas l'autorité pour le faire. Je ne démissionnerai pas. " lui a rétorqué Lisa Cook. " Je continuerai à exercer mes fonctions pour soutenir l'économie américaine, comme je le fais depuis 2022. "

" Si le congédiement de Cook était confirmé, cela ouvrirait un autre siège à pourvoir par Donald Trump au sein du Conseil de la Réserve fédérale, composé de sept membres. Avec la nomination de Stephen Miran au siège récemment laissé vacant par le gouverneur Kugler et les gouverneurs Waller et Bowman qui se sont prononcés en faveur d'une baisse des taux lors de la réunion de juillet, cela augmenterait les chances d'une majorité accommodante au sein du Conseil. " explique Deutsche Bank.

La multiplication des attaques de Donald Trump renforce l'inquiétude à propos de l'indépendance de l'institution financière. Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,30% à 1,1655 dollar après avoir connu une fin de séance difficile, lundi, en raison de la situation politique française.

Banques centrales
Devises
    C'est une bonne chose, en éliminant les derniers garde-fous, DT accélère et consolide les effets de sa politique.
    Il est temps que la position des USA en temps que 1Ière puissance mondiale se termine

