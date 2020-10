Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donald Trump contrôlé positif au coronavirus Reuters • 02/10/2020 à 07:06









WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Donald Trump a annoncé tôt vendredi matin avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ainsi que son épouse Melania. "Ce soir, @FLOTUS (la première dame des Etats-Unis) et moi-même avons été testés positifs pour le Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre protocole de rétablissement immédiatement. Nous allons nous en sortir ENSEMBLE !" a déclaré le président américain sur son compte Twitter. Donald Trump, qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, avait dit jeudi s'être placé à l'isolement après qu'une de ses conseillères, Hope Hicks, a été testée positive au nouveau coronavirus. (Rédaction de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)

